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夜遊竹北廢棄戲院…「地下室聚一堆」女廁慘哭紅厲鬼現身　一群學生全煞到

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▲竹北新社的廢墟戲院，位於新社國小附近的國盛街上。（圖／翻攝自「看見竹北」、「新竹爆料公社」臉書）

▲竹北新社的廢墟戲院，位於新社國小附近的國盛街上。（圖／翻攝自「看見竹北」、「新竹爆料公社」臉書）

生活中心／綜合報導

沒事不要亂打擾！臉書上一名網友透露，16歲那年就讀高中打工值大夜班時，突然遇到了一群學生，嘻皮笑臉向他炫耀剛剛去了前身是戲院的「竹北鬼屋」，原因是很多人都說很陰，他們不信邪就跑去看看，但根本什麼都沒有，「我已經感覺到他們的氣場很薄弱，而且有幾個印堂發黑，很明顯已經被跟……」一問是否有去「地下室」？他們都安靜沉默，不再說話了。

這名網友在臉書社團「靈異公社」分享這段往事，剛去新竹讀書的他人生地不熟，這時聽到一群學生去了前身是一間戲院、後來因發生火災加上經營不善而關閉的「竹北鬼屋」，回來後臉色也出現了問題，於是就告誡他們記得去大廟拜拜，而且記得找家人一同前往宮廟收驚。

請繼續往下閱讀...

隔天，原PO向朋友詢問了竹北鬼屋的事情，朋友也說那裡是禁地，「連我這當地人都不敢去了……你問這個要幹嘛？」原PO解釋，一群學生探險完去店裡買東西，看他們氣場很弱，而且印堂發黑；同時也很好奇，想探險看看，朋友聽完後也告誡他：「沒事千萬不要去地下室。」

全台10大恐怖廢墟（圖／鬼屋夜遊團提供）

▲廢棄20多年的電影院，雖然只有一間放映廳，但多達數百席的廳院與較為現代化的環境與設備。（圖／「鬼故事夜遊團」提供）

於是原PO聯絡了「陰陽朋友」上北部，陪同一起去禁地探險，一到現場，鐵柵欄全部圍住，但左邊有個入口可進去，「進入內部建築，就渾身不對勁，而且雞皮疙瘩起來，這時我發現地下室了樓梯，正要下去的時候，陰陽朋友攔住我，跟我說別去。」

「我去就好……這地下室磁場很怪，剛剛濟公跟我感應了。」陰陽朋友告知原PO，沒事別下去，「你在這等我。」就在此時，原PO身後的電梯發出一聲巨響，這時陰陽朋友緊緊抓住背包不放，似乎看來要祭出法器抵擋，過了半刻，陰陽朋友說：「沒事我們去樓上看看吧。」

到了樓上，陰陽朋友才說地下室的事情，「我剛剛進到地下室，我就看到一堆聚集在右側。」兩人說完，原PO看向前方走廊也覺得「感應連連」，並在廁所聽到女生哭聲，吸引兩人的好奇心，到了門口也是問號滿天，「怎麼廢棄的地方有警方專用的封鎖線，以及燒銀紙還有香燒過的？」一進入廁所，哭聲也隨即停止了。

新竹廢棄電影院（圖／鬼故事夜遊團提供）

▲顏色暗沉，保存完整的戲院椅，光看照片就覺得恐怖。（圖／「鬼故事夜遊團」提供）

「我們一進入廁所，那哭聲也便消失，直到我們退了出去，那哭聲卻又響起。」這時原PO想轉回廁所時，被陰陽朋友攔下，要他不要再前進了，兩人就打算去看「最重要的電影院」，才剛踏入，就馬上有兩個東西掉落的聲音歡迎他們，「這裡的靈真的多到靠北，我實在快受不了。」這時又有聲音掉落下來。

兩人到達一樓，電梯又發出聲響，這時原PO和陰陽朋友慢慢說：「我們今日來此，來參觀的，別再和我們見外……」說完兩人直接在1樓燒完金紙，才離開鬼屋。事後兩人討論時仍覺得毛骨悚然，電梯很明顯不歡迎他們，但廁所那個「實在有硬到」，進去應該會被煞到，「廁所那個紅色的而且厲氣很重，沒事就別招惹了。」原先那群學生可能就是因為「惹到廁所那位不開心」被煞到。而從那次之後，原PO也沒有參與任何探險活動。

全台10大恐怖廢墟（圖／鬼屋夜遊團提供）

▲難得一見的廢墟環境，入夜後則有如恐怖片場景的氛圍。（圖／「鬼故事夜遊團」提供）

文章一出，網友們紛紛留言表示：「就是不要有事沒事，跑去鬼屋探險」、「我看你的文，我竟然會感到害怕」、「廁所讓我懼怕了」、「很強的鬼故事」、「想知道那群學生後續」、「好刺激啊」、「想知道地下室為什麼不能去」、「文章很吸引人」。多數網友為了要看後續，不斷留言「卡位」。

據了解，這間廢棄戲院在新竹竹北區、新社國小附近的國盛街上，廢棄了約30年，現場仍保留「膠卷底片」等播映設備，但該戲院採光不好，因此影廳內非常黑暗。傳聞該戲院女廁有女性遭性侵後身亡，陳屍在廁所內，而後發生大火導致戲院歇業。「鬼故事夜遊團」也曾到此一遊，卻見一旁男廁沒有出現焦黑情形，而且還在放映窗口疑拍到白色女子的頭部，相當奇怪。

全台10大恐怖鬼屋（圖／鬼故事夜遊團提供）

▲由知名團體「鬼故事夜遊團」選出的「全台10大恐怖鬼屋」，分布台灣北中南都有。（圖／「鬼故事夜遊團」提供）

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關鍵字：新竹,竹北鬼屋,廢棄戲院,戲院,廁所,靈異公社,鬼故事夜遊團

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