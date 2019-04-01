真的賣不好！蘋果官網iPhone舊換新方案再度展延至4月底

▲iPhone舊換新折抵活動展延至本月30日結束。（圖／翻攝蘋果官網）

科技中心／綜合報導

蘋果去年推出的iPhone XS系列和iPhone XR一直飽受價格過高、了無新意等批評，銷售慘遭滑鐵盧，進而影響蘋果的財報。蘋果也因此祭出「限時舊換新」方案，希望能刺激iPhone XS系列和iPhone XR的銷量，但似乎這樣的模式也不太能帶動，因為該方案原本已經二度展延至3月底，但今（1）日蘋果官網上已將方案時間再次展延至本月30日結束。

根據蘋果官網最新公布的Apple GiveBack優惠，活動已從原本的3月底結束，再度展延至本月30日，用戶能夠以iPhone 6至iPhone 8間的機種來舊換新換購iPhone XR或iPhone XS，且能夠折抵的金額比之前更高。先前蘋果祭出的舊換新活動，但現在蘋果將舊換新價格進一步調高，希望能刺激新iPhone的銷量。依照目前最新公布的折抵價格表，以舊iPhone換購新款iPhone，最高可折抵9395元。

用戶可以將舊iPhone帶至直營店交由蘋果官方人員進行鑑價，用戶將能獲得Apple Store 禮品卡或是直接折抵iPhone，若是用戶裝置不具折抵換購價值，蘋果也能協助將其回收，用戶不須額外付費。舊換新活動目前預計舉辦至4月底，想要入手iPhone XR或iPhone XS的消費者們不妨考慮看看。

▼iPhone最新舊換新折抵價格。（圖／翻攝蘋果官網）