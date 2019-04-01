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他買10萬「FT6」分期竟被酸：25歲沒車沒面子！　網拿賓士神回獲讚

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他買10萬「FT6」分期竟被酸：25歲沒車沒面子！　網拿賓士神回獲讚。（圖／翻攝爆怨公社）

▲原PO說，「所以我分期完自己的機車，到底關你們什麼事？」（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

一名男網友說，他分期付款買快10萬元的三陽「Fighter 6」，結果卻被私訊笑「男生在25歲以後沒車等於沒面子」，讓他直呼「到底關你們什麼事」。其他人也留言鼓勵原PO，還有人拿賓士神回，「總比買C300加油加300來得好」，讓其他人狂讚。

「所以我分期完自己的機車，到底關你們什麼事？」原PO近日在「爆怨公社」臉書社團說，花快10萬又加上利息買這台「只是機車」的車，「也不關你們的事啊，私訊笑我都幾歲了，買台塑膠，小白牌車還要用分期的喔？」

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▼三陽「Fighter 6」。（圖／翻攝三陽官網）

三陽「FIGHTER 6」。（圖／翻攝三陽官網）

原PO認為，「我幾歲、機車分期？關你們啥事？要不然現在馬上掏出10萬塊給我看看啊，出張嘴嗎？」他說，「還有人私我為啥不買汽車，一台中古的10萬元內還有找…還說男生在25歲以後沒車等於沒面子，沒個基本的經濟。」他想問「你們是我的誰，到底關你們什麼事？」

對此，許多網友留言鼓勵原PO說，「別理酸酸啦，自己的人生自己規劃，喜怒哀樂都不關他們的事，加油」、「哈哈，我33歲也沒車，機車買5萬也分期！我覺得機車分期沒什麼好丟臉的！至少我們沒有到處欠債，信用良好」、「汽車有需求再買，別為了面子」。也有人好奇問「什麼，FT6要10萬了嗎？」其他人回「加ABS就要了，沒有ABS差1萬的樣子。」

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關鍵字：爆怨公社,機車,汽車

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