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iPhone 6S也在內！11款蘋果設備將不能更新iOS13

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▲▼iPhone Xs Max。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘋果iOS設備的新一代作業系統iOS 13預計將於今年6月的蘋果開發者大會WWDC亮相。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

蘋果iOS設備的新一代作業系統iOS 13預計將於今年6月的蘋果開發者大會WWDC亮相，預計今年9月會與新iPhone一起正式向全球用戶發布更新。但可能有部分用戶要失望了，外媒報導指出，iOS 13將不支援現在能運行iOS 12的11款舊設備，蘋果可能是希望能藉此刺激換機潮。

據《ilounge》報導，蘋果去年發布iOS 12更新時並未公布不支援任何舊設備（意旨與iOS 11的支援度相同），蘋果希望能讓iOS 12適用於眾多舊款的iPhone和iPad。該公司因而放棄許多新功能，只求讓系統運行起來能更穩定、快速。

但外媒《The Verifier》指出，蘋果正在開發的全新作業系統iOS 13將不支援現在能運行iOS 12的11款舊設備，分別是5部iPhone（iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 6 Plus、iPhone SE和iPhone 5s，並未提及iPhone 6，但應該也是會被淘汰）、5部iPad（iPad Mini 2、iPad Mini 3、iPad Mini 4、iPad Air和iPad Air 2）以及第6代iPod touch。

▲▼用戶使用iPhone 6S。（圖／記者范家宏攝）

▲iPhone 6S據傳將不支援iOS13更新。（圖／記者范家宏攝）

除了上述這些舊裝置將無法運行iOS 13外，iOS 13的新功能在一些能支援的舊機型上恐將無法使用，例如iPhone 8、iPhone 7和iPhone 7 Plus可能就會有些新功能無法使用，外傳，有些功能甚至連iPhone X也將不能支援。

iOS 13預計將率先於今年6月3日至7日在加州聖荷西舉辦的全球開發者大會（WWDC）上亮相，該活動預計將匯集眾多全球優秀的開發者和蘋果工程師一同參與盛會，除了全新的iOS作業系統外，macOS、watchOS和tvOS也可望能在這次的活動中一同亮相。

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關鍵字：蘋果,Apple,iPhone,iPad,iOS13,更新

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