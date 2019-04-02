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人生好迷惘？其實最大問題不是迷茫　而是「無法起床」

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文／高寶書版提供

【你最大的問題不是迷茫，而是無法起床】

自辭職創業以來，生活裡最大的改善就是學會了早起，這樣腦子轉得賊快。

每天早晨孩子八點醒來，我就跟著起來，餵奶吃飯，折騰完了就直接去工作，換作以前，我會直接回到床上睡覺。

這樣做最大的好處就是早晨腦子超級靈光，一天的工作，一上午就可以做完，下午只剩下玩樂和睡覺。有時候醒早了，六點就起來，雖然睏，但堅持一小會兒，工作立馬進入狀態，差不多九點就可以做完一天的全部工作，之後帶兒子上課，帶女兒散步去。

請繼續往下閱讀...

聽我姐夫說過這樣一句話：「你最大的問題不是迷茫，而是無法起床。」

對這句話我深以為然，簡直就是真理，特別是早起以後，感覺每天的二十四小時多了半天，最重要的是，早做完事情心裡爽得不得了。

很多人都說自己迷茫，可迷茫到底是什麼呢？

說到底，迷茫大多是因為理想太遠大，但無法下手，不知道該如何才能實現。可反過來講，一個人連起床都起不來，連早睡的想法都實現不了，連體重都管理不好，又如何相信他能夠管理好人生呢？

說到底，解決迷茫和行動力的最大殺手鐧，就是先起床。

＊ ＊ ＊

有位朋友曾和我說過：「世界上哪有什麼一夜暴富，又不是房屋被拆遷了……大的成功，必定是把一些方法論或某件事做到了極致，我們做不到那麼好，因為大部分人都是淺嘗輒止。」

以前看到大咖彭小六把自己讀過的有關閱讀方面的書，摞在一起發在朋友圈裡，我歪著腦袋看了一眼，大概有三十多本吧。很多人都知道彭小六是新晉的知識管理大神，當然也有很多人頗有微詞，認為他不可能懂那麼多，憑什麼賺那麼多錢？這裡面肯定有玄機。

我跟小六沒有很熟，可單憑這張圖，我就能瞭解他背後的用心和強大的閱讀量。翻翻他的朋友圈，基本上都是各種學習類書籍的推薦和學習心得的介紹，我的朋友圈基本上是吃喝玩樂晒孩子，這就是我沒有他有錢的終極原因吧（看，朋友圈暴露了人性，很殘忍）。我周圍有很多強者，也有很多九○後年入幾百萬人民幣——羡慕嫉妒恨必須有，可我更喜歡研究他們是如何做到那麼成功的。經過研究，我發現其實也就無非下列這幾點：

① 瘋狂地學習，看到比自己強的人都去學

我曾跟好友楊小米說不要把所有精力都放到公眾號上，多出去看看世界，多體驗一下生活，才能寫出來更好的文章。轉身她就找了一家很好的公司開始實習。一般人沒這麼聽

人勸，也沒這麼高效的行動力，小米實在讓人佩服。

② 感覺他們都「不是人」

有天我跟身邊的一位強者說：「我忙完這幾天得看看熱播電視劇，都快大結局了，我就看了半集。」

誰知對方卻跟我說：「什麼？看電視？我都好幾年沒看電視了。」

有時候我覺得，我可能一輩子都沒法發財了，因為我沒有他們那麼「不是人」。

無論我什麼時候，半夜幾點看手機，他們都在叨叨叨地說話。他們一天到晚全中國飛來飛去地出差，居然還能找到時間生孩子、帶孩子和健身，確實讓人不得不佩服。最可怕的是他們還懂得特別多，也不知道他們到底什麼時候看了那麼多書。

③ 特別捨得花錢

這些強者說起自我投資進修，沒二話，從來不東問西問，值得嗎？好嗎？在別人瞎打聽的時間裡，他們已經完成了學習。

說到拓展人脈，他們是人不到禮先到，遇到值得學習的高手更是送禮比送飯還勤快。表達心意，拉近關係，為得到一個近距離跟強者接觸學習的機會，在所不惜地砸錢。最後，強者都成了朋友，自己變得更厲害。

▲脫貧比脫單更重要。（圖／高寶書版提供）

★本文經高寶書版授權，摘自《脫貧，比脫單更重要》。

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關鍵字：夢想,迷惘,行動力,貧窮,賺錢

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