　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

87歲翁外出失蹤！全家找人驚見他趴臥水溝喪命　機車2輪朝天

▲苗栗縣後龍鎮87歲老翁騎機車外出，摔落排水溝裡面重傷，被發現時已斷氣多時。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣後龍鎮87歲老翁騎機車外出，摔落排水溝裡面重傷，被發現時已斷氣多時。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮高齡87歲張姓老翁，日前騎機車外出許久未返家，家屬探尋時赫然在偏僻排水溝內，發現老翁後機車倒趴水溝，老翁也早無生命跡象，警方調閱週邊監視器影像，確認無外力因素介入，相驗後以意外死亡結案。

竹南警分局今天指出，本月24日11時許接獲民眾報案，指在後龍鎮灣寶里海口產業道路，發生一起機車騎士自摔交通事故，外埔大山派出所員警獲報後，立即趕赴現場協助處理。

▲苗栗縣後龍鎮87歲老翁騎機車外出，摔落排水溝裡面重傷，被發現時已斷氣多時。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方調查，張姓老翁（87歲）獨自騎乘機車，沿灣寶里海口65號產業道路由北往南直行時，因不明原因自摔並跌落路旁水溝，由於位置偏僻，第一時間並無人發現意外。警方說，家屬因接近中午一直等不到老翁回家，子孫外出沿途尋找，才發現老翁倒臥在水溝內，機車也輪子朝天倒插水溝裡。

▲苗栗縣後龍鎮87歲老翁騎機車外出，摔落排水溝裡面重傷，被發現時已斷氣多時。（圖／記者楊永盛翻攝）

家屬通報警消人員到場救護，但張姓老翁頭部受傷出血，救護人員現場確認已無呼吸心跳，經家屬同意放棄急救。警方為求慎重，調閱附近監視器畫面查證，確認事故發生前，只有張姓老翁一人一車進入事故路段，初步排除與其他車輛碰撞可能，詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
518 2 5661 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賣掉公司！老闆堅持發75億獎金　540名員工「每人爽領140
耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣
激情聖誕夜「解鎖新姿勢」出事了　腫成紫茄子嚇壞
政院拍板立委赴陸要審查！接觸黨政軍須揭露　公務員全採許可制
開不到3年！　爆紅名店聖誕節熄燈

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北捷效應！彰化溪湖「全鎮大建醮」賴清德參香　維安全面升級

桃園美女參選人競選布條「被刺眼毀容」　犯嫌落網超瞎理由曝

解除殺人犯電子監控！被高等法院打臉　法官：律師別為難我了

理賠喬不攏！女壽險公司大廳「亮刀」嗆聲　驚險壓制畫面曝

嫌月薪2萬太少！大馬男淪運毒仔　爽遊泰國帶20kg大麻闖關被捕

87歲翁外出失蹤！全家找人驚見他趴臥水溝喪命　機車2輪朝天

廣達副理室內衝浪染阿米巴原蟲猝死　家屬求償1400萬吞敗原因曝

氣溫陡降！台中1天17人身體不適緊急送醫　8人無呼吸心跳

洪門牽線扯鈴教練當共諜！洩蔡英文過境美國行程　起訴求刑15年

台中堆出3萬立方米廢棄物！無良集團削2311萬黑心錢　104人起訴

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

坤達.書偉暫停活動後「Energy首合體」　丁噹合唱阿弟：我愛的是Mei XD

23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

機艙突竄白煙畫面曝！乘客聞怪味驚「會不會起火」　立榮航空致歉

高雄4屁孩生態公園踩踏虐魚！超扯畫面曝光　環保局開罰

北捷效應！彰化溪湖「全鎮大建醮」賴清德參香　維安全面升級

桃園美女參選人競選布條「被刺眼毀容」　犯嫌落網超瞎理由曝

解除殺人犯電子監控！被高等法院打臉　法官：律師別為難我了

理賠喬不攏！女壽險公司大廳「亮刀」嗆聲　驚險壓制畫面曝

嫌月薪2萬太少！大馬男淪運毒仔　爽遊泰國帶20kg大麻闖關被捕

87歲翁外出失蹤！全家找人驚見他趴臥水溝喪命　機車2輪朝天

廣達副理室內衝浪染阿米巴原蟲猝死　家屬求償1400萬吞敗原因曝

氣溫陡降！台中1天17人身體不適緊急送醫　8人無呼吸心跳

洪門牽線扯鈴教練當共諜！洩蔡英文過境美國行程　起訴求刑15年

台中堆出3萬立方米廢棄物！無良集團削2311萬黑心錢　104人起訴

LINE Pay Money支援7-ELEVEN餘額付款　加速布建日常支付場景

連江地檢署進軍中宣導防詐　強化基層幹部識詐能力

嘉明湖國家步道降下瑞雪　分署提醒雪季登山加強安全準備

總預算卡關衝擊「國保生育補助打折」　一胎10萬只剩4萬

遭批影射韓國瑜撞死人「倒白為黑」　苗博雅：別編造再編造

日本無印良品乳液出包！狂飄腳臭、堆肥味　官方認了：可退費

呼吸道疾病高峰期來了　醫曝暖暖過冬5秘訣

1219後北市府高強度演練！　月台丟汽油彈、持刀攻擊畫面曝光

葉君璋幽默談徐若熙天花板「有看過101嗎？」　預告神秘投手接班

光復災後暖意濃！門諾聖誕老公公走進幼兒園　送暖幼童

【有站崗但不多】狐獴哨兵眼皮快撐不住　點頭喥估萌翻網友

社會熱門新聞

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

11歲童騎UBike撞法拉利！　維修費曝光

嘉義女貪賺300元　結局慘賠1397萬元

張文墜樓是意外！　專家「3關鍵」證明：他企圖逃跑

重組家庭吵架竟互摔孩子　家暴畫面網炸鍋

大車輾斃騎士逆轉！肇事女躲百米外車上

苗栗街頭隨機攻擊！男持鐮刀砍傷婦人

北門站大奔逃原因曝　北捷發聲明

即／中山商圈疑恐嚇紙條　警證實追查中

即／高雄女持刀闖保險公司　警衝現場壓制

遭嗆：這輩子就這樣！司機追下車「打斷學生鼻樑」　家長今撤告

更多熱門

相關新聞

即／台中男開車自撞加水站　命喪聖誕夜

即／台中男開車自撞加水站　命喪聖誕夜

台中一名林男（62歲）昨晚駕車行經大甲區水源路時，不明原因往路邊一處加水站機台衝撞，導致車頭毀損，林男被發現無生命跡象倒臥駕駛座，經緊急送醫搶救，仍宣告不治。

大安溪疏濬便道砂石車對撞「車頭變形」

大安溪疏濬便道砂石車對撞「車頭變形」

吸毒吸到腦袋壞掉　苗栗柴刀男隨機砍人

吸毒吸到腦袋壞掉　苗栗柴刀男隨機砍人

即／三重女騎士自撞摔車！　後座母「臉部重創」搶救不治

即／三重女騎士自撞摔車！　後座母「臉部重創」搶救不治

苗栗街頭隨機攻擊！男持鐮刀砍傷婦人

苗栗街頭隨機攻擊！男持鐮刀砍傷婦人

關鍵字：

苗栗後龍老翁事故死亡

讀者迴響

熱門新聞

快訊／60位贊成、51位反對！　立法院通過「彈劾賴清德」提案

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！網驚：一直以為是單身

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

11歲童騎UBike撞法拉利！　維修費曝光

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」

嘉義女貪賺300元　結局慘賠1397萬元

加油站員工中「8.8億樂透」21歲就退休　親吐遺憾跟無奈

周杰倫緊摟昆凌放閃「畢卡索真跡」超搶鏡

張文墜樓是意外！　專家「3關鍵」證明：他企圖逃跑

李泳知後悔同框權恩妃！見「強烈體型差」崩潰

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

更多

最夯影音

更多
珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」
粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面