87歲翁外出失蹤！全家找人驚見他趴臥水溝喪命　機車2輪朝天

▲苗栗縣後龍鎮87歲老翁騎機車外出，摔落排水溝裡面重傷，被發現時已斷氣多時。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮高齡87歲張姓老翁，日前騎機車外出許久未返家，家屬探尋時赫然在偏僻排水溝內，發現老翁後機車倒趴水溝，老翁也早無生命跡象，警方調閱週邊監視器影像，確認無外力因素介入，相驗後以意外死亡結案。

竹南警分局今天指出，本月24日11時許接獲民眾報案，指在後龍鎮灣寶里海口產業道路，發生一起機車騎士自摔交通事故，外埔大山派出所員警獲報後，立即趕赴現場協助處理。

警方調查，張姓老翁（87歲）獨自騎乘機車，沿灣寶里海口65號產業道路由北往南直行時，因不明原因自摔並跌落路旁水溝，由於位置偏僻，第一時間並無人發現意外。警方說，家屬因接近中午一直等不到老翁回家，子孫外出沿途尋找，才發現老翁倒臥在水溝內，機車也輪子朝天倒插水溝裡。

家屬通報警消人員到場救護，但張姓老翁頭部受傷出血，救護人員現場確認已無呼吸心跳，經家屬同意放棄急救。警方為求慎重，調閱附近監視器畫面查證，確認事故發生前，只有張姓老翁一人一車進入事故路段，初步排除與其他車輛碰撞可能，詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。