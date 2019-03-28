專訪／成為頂尖才能實現夢想！林威任磨刀8年創「有溫度的私廚」

▲帶著招牌靦腆笑容的林威任，把吃苦當作吃補，磨刀8年創「有溫度的私廚」。（圖／林威任提供，下同）



記者黃稜涵／採訪報導

一走進私廚D.B Private Kitchen，沒有過度裝潢的餐廳感，反而有一種居家用餐的溫馨感，再走幾步，看到主廚林威任正在忙著備料，沒有隔著一層玻璃，也沒有被人群包圍的距離感，穿著輕鬆的林威任轉過頭來跟我打招呼，就好像是回到家看到哥哥般親切，帶著招牌靦腆笑容的林威任，其實藏著一段漫長且辛苦的奮鬥歷程，把吃苦當作吃補，磨刀8年創「有溫度的私廚」，全靠著一句信念「在專業裡，就是要成為最頂尖的人」。

「小時候吃鐵板燒時，第一次看到廚師在自己面前烹飪，覺得很帥」林威任笑說走上廚師這條漫長的路竟然是從鐵板燒開始，還記得那次回家後就開始自己動手煮東西，越煮越有興趣，但認真想當廚師是因為高二那年到義大利遊玩，「怎麼有麵是黑色的！」林威任說當時真的被「墨魚麵」震撼到了，從來沒有吃過黑色的麵，不僅有強烈的視覺效果，更是從來都沒有吃過的口感，因此開啟西餐的探索旅程，成為英國名廚Jamie Oliver的節目鐵粉，希望有一天能打造自己的西餐王國。

中餐廳VS西餐廳 天壤之別的廚房文化

抱著極大熱忱與好奇心，在媽媽的介紹下，當時就讀弘光科技大學餐旅管理系的林威任，17歲就到南投涵碧樓內的中餐廳實習，原本以為離夢想越來越近，沒想到卻產生放棄的念頭，「基本上我只有一個月沒有被罵，其他時間都在被罵」從來沒接觸過中餐廳環境的林威任坦言「有被嚇到」，廚房裡就像在打仗一樣，師徒制也非常重，被罵是家常便飯，跟他心中的料理環境，可以說是天差地遠。

「原來教課書上面教的這麼死板」18歲時，林威任申請到澳洲墨爾本富貴陶園餐廳實習，讓他大大開了眼界，「這是一間古色古香的無國界料理餐廳，綜合各國食物優點，接觸到各國食材也讓自己眼界國際化」也是從那時起，林威任開始翻閱國外食譜與餐飲雜誌，提升自己的國際觀，相較於中餐廳環境，西餐廳環境較安靜舒服，整體來講優雅許多，也讓林威任更加確認，自己的廚師之路就是要往西餐發展。

▲林威任一步一腳印，曾經把所有薪水拿去買食材跟食譜，卻從來沒後悔過，因為他認為不應該吝嗇投資自己。



一步一腳印 瞭解自己、投資自己

朝自己夢想前進，畢業後林威任進到王品集團的藝奇新日本料理，非常講求標準化跟一致性的王品集團，讓林威任首次感受到「做菜是件非常辛苦的事」，凡事照著SOP走，蒜頭要秤重、醬油要秤重，每一項食材都必須分毫不差，但SOP化的做菜方式，學不到比較難的烹飪技法，很快的，林威任發現這不是他想要的，這跟他想做溫度料理給人吃的初衷完全相反，只待了短短3個月就離職了。

下一步，他來到台中知名法式餐廳樂沐，天天12小時工作不間斷，上班長時間面對食物，下班也不放過自己，當時扣一扣兩萬不到的薪水，林威任全部都拿去買魚跟食譜書，食譜書一本就是一千多塊，林威任笑說「真的一毛不剩，但沒有後悔過，因為這就是投資自己」，買了無數條魚來殺魚練刀工，才能有現在的刀工。一步一腳印，林威任花了4年時間，從廚師助理一路爬到掌管一級區域的廚師。

不要吝嗇投資自己 要有競爭力才會被看見

「不要吝嗇投資自己，要有競爭力才會被看見」是林威任給夢想當廚師的人，一個最中肯的建議，當你擁有競爭力，機會來了你才有能力抓住，努力想證明自己的林威任，幫自己成功抓住了一次機會。在樂沐工作時，看到台灣代理法國果泥品牌舉辦國際型比賽，首次參加廚藝比賽的他，就打敗台灣其他選手，成為台灣區代表到香港參加總決賽，當時有香港、韓國、日本、新加坡等強敵，最後奪下第二名的殊榮，讓他第一次登上台灣媒體報導，打開小小知名度。

在亞洲五十大餐廳的台中樂沐磨練多年後，轉往台北預約制餐廳SAVOR擔任副廚，除了料理食物，還要協助主廚構思每季菜色，「終於能做自己想做的食物」來到這邊有種實現夢想的感覺，但忙到差點把自己身體搞壞，一天只吃一餐常常下班後到急診室報到，雖然辛苦，但一切卻很值得，因為下一步他真的美夢成真。

▲▼27歲當上主廚，30歲創業開私廚D.B Private Kitchen，不收服務費、不收開瓶費，要讓客人單純享受美食的感動。



在專業裡 就是要成為最頂尖的人

苦熬5年，林威任終於從學徒變主廚！在法式餐廳清田藝集擔任主廚，不再只是烹飪，而是真正從廚房走出去，親自向客人介紹菜色，用自己的耳朵聽見客人的聲音，開始培養自己的客人，當然，也有遇過「挑三揀四」的客人。「我點的是泰式綠咖哩，你做的是台式綠咖哩」面對客人的抱怨，林威任用智慧化解危機，邀請客人下次嘗試客製化菜單，最後用客製化美食扳回一城，讓客人從黑名單變成推薦名單，常常與好友前來光顧。

27歲當上主廚，30歲創業開私廚D.B Private Kitchen，不收服務費、不收開瓶費，要讓客人單純享受美食的感動，從最基層的實習生，一步一步走到掌控全局的主廚，磨刀8年創立「有溫度的私廚」，這段漫長且辛苦的奮鬥歷程，林威任時刻提醒自己莫忘初衷，「做出來的食物，能讓吃的人感受到溫度」，簡單卻很難堅持，林威任謙虛幫自己打上70分，他說距離他心中最頂尖的人還有一段距離，但會不斷精益求精，開創屬於自己的西餐王國。