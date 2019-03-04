為什麼我那麼窮？　專家：因為你太省了

▲沒有動力去賺錢的時候，就去最好的餐廳吃頓飯。（示意圖／視覺中國CFP）

文／高寶書版提供

「沒有動力去賺錢的時候，就去最好的餐廳吃頓飯。」

說這話的姑娘今年二十五歲，在巴黎最好的大學念經濟學。供養她的，是她自己。

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剛到巴黎時，她和她的錢包一樣空癟，做什麼都是小心翼翼的。為了起碼的生活，她最初是從為人端茶、倒水、洗盤子開始的，打完工去華人超市買最便宜的蔬菜水果，再提著大大小小的袋子去追公車、擠地鐵。

那時候，她的夢想很大，卻是灰色的。她不得不在睡眠極度缺乏的情況下念書和糊口，所以她每天早上都是被鬧鐘逼醒的，然後帶著一個困倦的靈魂出門，與之相配的，是她那褶皺不堪的外套和蓬亂的頭髮。

直到有一天，她路過一家富麗堂皇的餐廳，她被莊重的門面和一桌桌精緻優雅的食客給震住了。她在玻璃窗外站了足足五分鐘，看著裡面那一群穿著體面、打扮光鮮亮麗的人，她感到異常的羞愧。

隨後，她做了一個連她自己都感到意外的決定─她將滿是褶皺的衣服和亂糟糟的頭髮整理了一下，然後走進了餐廳。

服務生的笑容和輕音樂讓她舒服極了，她被領到一個靠窗的地方坐下。然後，一份菜單被恭恭敬敬地遞了過來。她做好了「最壞」的打算─大不了吃掉兩個禮拜的薪水。

結果是，她吃掉了一個月的薪水。

可這一次，她沒有覺得心疼，反倒是心態發生了很大的變化，那些美好的畫面、那些精緻的餐具、舒緩的輕音樂、穿著舉止得體優雅的食客時常在她的腦海裡出現，隱隱變成了一種潛在的動力─『我想要配得上這些』。

於是她開始注重自己的儀表和舉止，開始化一絲不苟的妝，並且賺錢的動力更足了。

而每次路過那家餐廳，就算是去洗碗，她也夢想著有一天也可以成為裡面的那一類人─在每個華燈初上的夜裡，愉快地享用著精緻的晚餐。

之後的日子裡，她總是鼓勵自己去選擇一些好一點的餐廳吃飯，這件事也在不知不覺中成為檢驗她的生活的標準。從第一次走進奢華餐廳時的忐忑不安，到日漸從容；從第一次翻看菜單時的小心翼翼，到現在可以點最喜歡的那道菜也不會擔心破產，這何嘗不是一種進步。

當你坐在一家極具情調的餐廳裡，被一群優雅的人包圍著；當你從容地切下嫩嫩的牛排，並優雅地送進嘴裡的時候；當你在頂級餐廳裡獨自享受紅酒的時候，你是不會心疼這頓飯、這瓶酒的價格的，你也不會在乎是獨自一個人，還是有親朋陪在身邊，你只會擁有一份堅定的信念：『我要更加努力，去擁有這般優雅的生活。』

在你沒有動力去賺錢的時候，就去好的餐廳吃頓飯，吃最貴的主菜，喝最貴的酒，再看看身邊的人，就知道你距離成功還有多大的差距，保證你出門之後，就打算用百分之兩百的力氣去努力。

★本文經高寶書版授權，摘自《脫貧，比脫單更重要》。