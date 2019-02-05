好想他！最難忘舊情人TOP3　天蠍眼裡心裡只有你

▲舊愛還是最美，許多人在分手後依舊對前任念念不忘。（示意圖／CFP，下同）



生活中心／綜合報導

懷念，是一種煎熬！分手後，有人覺得解脫，有人卻對前任念念不忘，到底前任有什麼魅力讓人忘不了呢？摘星工廠整理出「最難忘舊情人TOP3」，來看看他們如何抓住前任的心。

天蠍座

當天蠍當你當真愛時，眼裡心裡只有你，專一是基本，而忠誠是神助攻，當天蠍座選定了你，無論身邊人如何反對，都不會在意，對你的全心全意，所以當天蠍座離開你的時候，你會惱怒又不甘，因為他的愛曾經是這麼多這麼滿，怎麼可能說忘就忘。

▲全心全意待你的天蠍離開時，你會惱怒又不甘，因為他的愛曾經是這麼多這麼滿，怎麼可能說忘就忘。



天秤座

結束一段感情時，天秤往往是採取不吵不鬧的溫和方式，慢慢淡出你的生活、你的視線，慢慢拉開彼此的距離，可說是很體面的分手，也是因為沒有撕破臉，為日後被懷念留下了可能，而在戀愛中的天秤很有情傷，也給人很溫暖的感覺，所以如果遇不上比天秤座更好的人，你就會懷念天秤座。

▲在戀愛中的天秤很有情傷，所以如果遇不上比天秤座更好的人，你就會懷念天秤座。



處女座

對自己要求相當高的處女，在談戀愛時絕對不會三心二意，為了愛人好、讓愛人開心，處女座不辭辛勞，甚至全權擔責，因為愛人臉上的安心就是處女最大的安慰，跟處女談過戀愛，你就能深深瞭解什麼叫為愛執著、什麼叫做貼心支持，因此少了處女在身旁時，你就會懷念這些充滿正能量的回憶。