國二寫信！10年後拆開「未來的自己收」　她完成夢想…笑回：我很幸福

▲原PO翻到「國二的自己」寫給她的信。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／綜合報導

小時候總會憧憬長大後能完成夢想，有的人還會埋下時光膠囊，或寫一封給「未來的自己」的信。一名女網友日前在整理房間時，翻出了一封10年前的信，看完內容後，她相當感動，並提筆回信，向「國二的自己」告知已經完成兒時夢想，「謝謝妳的努力成就了今天的我」、「希望在未來的10年，妳能活得更精彩」。

女網友在《Dcard》表示，小時候沒手機，她無聊時會寫一堆日記，或在漂亮的信紙上寫下心情、練字、畫插畫，「在那段不會想到工作的壓力、最純真的國中歲月」。北漂讀書的她，日前回到家鄉，整理房間時，從日記本掉出一封信，正面寫著「未來的OOO 收」，日期則是2009年3月21日，背面還寫有「我答應過自己，長大才能看」等字樣。

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▲國二的原PO真可愛，字也萌萌噠 XD。（圖／翻攝自Dcard）

原PO說，看到這封信後，頓時回憶湧上她的心頭，緊張地打開後，只見國二時的她非常好奇「長大後的自己」發展得如何，「快樂嗎？好玩嗎？幸福嗎？對象誰？」「有考上音樂系嗎？」。國二的自己也表示，因為要準備報考音樂系，所以非常緊張，信的最後則是鼓勵長大後的自己「要加油喔……請勿放棄！妳是位有理想的人」。

看完信後，原PO相當感動，「10年說長不長說短不短，期間也發生了很多事情，不過在一些事情發生後也蛻變成長了」，像是路上有挫敗、低潮，也會遇到支持她的人，「這些點滴都是我成長的養分」。

▲原PO回信給「小時候的自己」。（圖／翻攝自Dcard）

原PO也提筆回信，回答了自己的問題，也報告近況，說她不僅完成了夢想，還擔任了音樂老師，「有喔！我目前就讀OOO音樂研究所」、「偷偷告訴妳，我現在也在當音樂老師了喔！」最後則在文中感性期許「雖然不敢說自己很成功，但我依舊努力著。我不想讓妳失望、更不想讓妳擔心，希望在未來的10年，妳能活得更精彩、在夢想藍圖上畫出屬於自己的一片天」。

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