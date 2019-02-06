2019最幸福TOP5！摩羯擺脫負荷、天蠍活得不委屈

▲新年新氣象！新的一年大家都期許2019可以幸福順利的過一整年。（圖／CFP，下同）



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新年新氣象！新的一年大家都期許2019可以幸福順利的過一整年，究竟是哪些人會好運爆棚呢？《科技紫微網》整理出「2019最幸福」TOP5，快來看看是誰這麼幸運！

雙子座【平淡安逸好享受】

好運爆發月：5月、7月、11月

2019年，雙子座的好運就如同閃耀著朝陽光彩的露珠，外人看著不起眼，但身處朝陽運勢中的雙子座卻能直接感受到什麼叫做「平淡之中孕育著最真實的幸福」。你有越來越多的時間可以參與自己真心喜愛的興趣；又有足夠的餘暇來享受安逸。而在好運的驅趕下，困難和阻礙常會散失得無影無蹤，不給雙子座留下一絲難堪。只要凡事選擇大膽向前進，雙子座在2019年就會幸福如意哦！

天蠍座【活得舒服不委屈】

好運爆發月：3月、5月、6月、11月

2019年，天蠍座的能量會釋放到最大運度。不再擔心因為太過張揚而受人嫉恨；也不害怕被人打壓，有志難伸；更不必處處謹慎小心的保住自己辛苦得來的成果。天蠍座在2019年最好的過活方式，就是讓自己舒服。這是對於天蠍座的最幸福如意的生活型態，機會難得，要好好把握哦！

▲2019年，天蠍座的能量會釋放到最大運度，不再擔心因為太過張揚而受人嫉恨。



摩羯座【擺脫負荷變輕鬆】

好運爆發月：2月、3月、10月、12月

常年被責任包袱壓得喘不過氣的摩羯座，看到自己這次上榜是不是很意外、很不敢相信？沒錯！2019年，你終於可以打敗其他人，過著幸福如意的生活了。你再也不用整天擺著個苦兮兮的表情，一臉凝重；得意洋洋的笑容會越來越常出現在你臉上。強盛的運勢是你所向披靡的得力助手，只要是你2019年想做的事，你都可以獲得心所冀望的成功，如果能維持好「人和」的局面，成功的腳步會更快速哦！

牡羊座【突破自我成就多】

好運爆發月：4月、5月、9月

2019年，牡羊座應該好好的感謝自己一下。因為牡羊這一年會做出很多突破自我的嘗試，像是向暗戀已久的人表白真情；朝嚮往已久的工作飛奔而去；一個人旅行，體驗不一樣的人生……而在幸運女神的祝福下，表白的人兒可以獲得愛神垂青，心儀的工作將自動來到面前，旅行體驗也將不負所望。牡羊座的朋友們，2019年就大膽將想法變為現實吧！

雙魚座【輕鬆經營幸福日】

好運爆發月：1月、6月、8月

在2019年，雙魚座的壓力感會大大減輕，而且幾乎不會出現沉重或大規模的壓力。沒有了生活和工作上的壓力，生活自然輕鬆愜意。即便遭遇困難，只要依靠自己的智慧、能力、和周圍朋友的力量，就可以輕鬆化解這些風風雨雨，所以魚兒儘管躲在幸福的圍牆之後，過自在生活吧。