愛神來臨！2019「桃花運最旺」TOP3　生肖「鼠」魅力爆棚

生活中心／綜合報導

新的一年，大家都希望桃花朵朵開，尤其是單身的朋友，期盼能夠早日可以脫單，究竟今年是哪些人擁有桃花強運呢？《科技紫微網》整理出「桃花運最旺」TOP3，快來看看自己有沒有上榜！

▲新的一年，大家都希望桃花朵朵開，尤其是單身的朋友，期盼能夠早日可以脫單。（示意圖／CFP，下同）



第三名：生肖「鼠」

►身邊空氣都是粉紅色

單身的你今年魅力值快速地往上飆漲，能輕易吸引異性的目光，甚至有機會感受一次「被表白」的體驗。今年向你飛來的桃花太多了，哪怕初次見面的異性朋友都會主動向你要聯繫方式。可是桃花多意味著爛桃花也不少，此時可一定要擦亮自己的眼睛哦！

第二名：生肖「羊」

►愛情荷爾蒙四溢

單身的你今年將會經歷一場紛繁掉落的桃花雨，很容易體會到怦然心動的感覺。你會遇到不少心動的異性，千萬別因此就挑花了眼見一個愛一個，三心二意拿不定主意將只會浪費你的大好運勢。

▲生肖「羊」今年將會經歷一場紛繁掉落的桃花雨，很容易體會到怦然心動的感覺。



第一名：生肖「兔」

►被愛神溫柔以待

恭喜生肖「兔」的朋友，你將成為本年度愛神最寵愛的幸運兒！這一年你的桃花運將特別旺盛。可以多參加團體活動，你將有很大機會遇到性情相投、觀念契合的異性，若是有心動過電的感覺，不妨主動出擊，能獲得意想不到的效果。