新年好運到！生肖「龍」受財神眷顧　「羊」情場賭場皆得意

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新年新氣象，大家都期待在新的一年能好事連連、好運旺旺來！有哪些生肖特別好運呢？《科技紫微網》整理出「2019好運到」TOP5，快來看看是誰這麼好運！

▲新年新氣象，大家都期待在新的一年能好事連連、好運旺旺來！（圖／CFP，下同）



TOP 5：生肖「龍」

嗅覺靈敏，財神眷顧

財神眷顧，朋友幫助，賺錢事半功倍的一年。人脈是關鍵，交際圈的廣度決定賺錢的多寡，機會多來至商圈中的朋友，多跟成功人士接觸互動，可獲得更多可靠的賺錢資訊，還有機會得到貴人資助，運用靈敏的嗅覺輕鬆進財。

TOP 4：生肖「雞」

精力旺盛，心情飛揚

2019對於雞而言，是個神采奕奕的健康年！良好的精神狀態讓雞看起來特別有勁，做什麼事都頗感輕鬆。身體康健就是今年最大的財富，管理好時間，花最少的精力做最多的事。另外，今年宜保養、調理身心，把身體底子打好，迎接未來挑戰。

TOP 3：生肖「牛」

貴人提拔，升職加薪

事業順風順水的好運年，升職加薪不是問題。才華彰顯，貴人相助，輕鬆獲得更大的事業舞臺，正是大展拳腳，邁步向前的年歲。就算實力不那麼突顯，但是只要態度積極，與人為善，注重合作，敢秀出才藝，付出多能有回報。

▲今年對「兔」來說，無論是愛情還是事業，都能事半功倍。

TOP 2：生肖「兔」

愛神眷顧，前途光明

今年對兔來說，無論是愛情還是事業，都能事半功倍，有機會愛情事業雙豐收。尤其對單身者特別有利，桃花綻放，過程浪漫，順利脫單並有機會開花結果，兩情相悅走紅毯，而事業也是前途光明，有三分努力七分收穫的好運。

TOP 1：生肖「羊」

情場得意，財運大好

受到福星照拂的羊，可說是情場賭場皆得意！愛情進展頗為順利，甜蜜美好，求偶得偶，求婚得婚，求子得子，相當圓滿。另外，求財得財，甚至有一種莫名的幸運，容易被大獎砸中，棋牌桌上也常常旗開得勝，驚喜連連，好好把握運勢大好的一年。