　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

你好傻！愛情中經常吃虧TOP5　「我愛你更多」是金牛常態

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

生活中心／綜合報導

有些人在談戀愛時講求公平，從來都不讓自己吃虧，而有些人總是為了愛人，不斷退讓，就算經常吃虧也覺得無所謂，在感情當中誰是經常吃虧的呢？《科技紫微網》整理出「愛情中經常吃虧」TOP5，快來看看自己有沒有上榜！

▲女性,女人,愛情,追求,搭訕,戀愛,男追女。（圖／視覺中國）

▲有些人在談戀愛時從來都不讓自己吃虧，而有些人總是為了愛人不斷退讓。（圖／視覺中國，下同）

牡羊座

牡羊座是個很容易快樂的星座，不是真的快樂很多，而是計較很少。一些事情也都得過且過，就算屢次都吃虧他們都無所謂，而且他們也一直覺得「不忘初心」才能方得始終。

金牛座

金牛座的固執在這裡也變成了一個被人稱「歎」的褒義詞，感情裡也是如此的固執，吃虧也變得不算什麼。為喜歡所以很多對方的缺點都能忽略，「我愛你更多」是金牛座喜歡一個人的常態。

▲▼男女,兩性,吵架,相愛,交往,婚姻,戀愛,情侶,伴侶。（示意圖／CFP）

▲在感情中總是吃虧的人，是因為一直對愛情抱有初心。

處女座

處女座對感情還是很堅守的態度，且有一定程度上的自我犧牲精神。在感情裡吃虧上當也在所不惜，為的是繼續朝著明天的幸福飛奔而去，始終帶著最初的那一份熱忱。

射手座

對射手座來說，感情裡吃虧與否不重要，重要的是能否可以和自己喜歡的人在一起。為了愛情可以一再容忍、一再退讓。所以被射手座喜歡的人也是幸福的，要學會好好珍惜。

摩羯座

摩羯座是那種「不見黃河心不死」的類型，卻也經常會有出現「撞了南牆不回頭」的狀態。吃虧什麼的他們完全不在乎，只要是追隨著心中的目的前往，就可以忍辱負重，一直擁有著最初的那份心。

ET快訊
理工男超狂「化學系春聯」貼門上　神人翻譯後網笑：全還老師
營區庫房「空難屍袋」傳哭聲！老兵衝上去開門秒請長官撤哨點

關鍵字：科技紫微網,星座,愛情,戀愛,兩性

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

別白目！打麻將「超雷5大禁忌」　原來打牌前不能剪指甲

愛神來臨！2019「桃花運最旺」TOP3　生肖「鼠」魅力爆棚

8分鐘上菜！年菜懶人包神救援　輕鬆當台灣好媳婦

自製錢母！命理師教「求財密技」：1元硬幣效果最好

款好背包就出發！避冬「曼谷」吃遍4大美食街

理工男解悶！超狂「化學系春聯」貼門上　神人秒翻譯...網笑：全還老師了

住院只想睡個好覺！　最讓人抓狂的10大惱人事

你好傻！愛情中經常吃虧TOP5　「我愛你更多」是金牛常態

改裝大B突竄被撞飛！她下車看...神風三寶是「劈腿前任」　回眸釋然笑了

營區庫房「空難屍袋」傳哭聲！老兵衝上去開門…秒請長官撤哨點

小S高衩到比基尼線學豬叫　瞬間崩壞：我前面露身材幹嘛

林俊傑 阿Sa十年後再合唱《小酒窩》　網友聽哭：太感動了！

38歲男腿圍腫至88公分連起身都難 還有5女兒要養！嘆：可能會癱瘓..-

百萬得主淪劫匪！深夜急敲門 丟假鈔搶9本刮刮樂共32萬元

回家點根菸...家裡瞬間瓦斯氣爆　男子50%二度燒傷！物品全炸飛

用牽繩表達拒絕+撫摸獎勵　訓練師教你制止幼犬咬人！

飛飛聽到超大屁聲轉頭告狀　黑人羞:不小心放的

酒駕逆撞奪2命「還掉出高梁瓶」　大二獨子枉死父痛罵：社會敗類！

4菜1湯、50元肉粿還加虱目魚 台南高CP值早餐只要銅板價

偷替媽寫假單：再不陪我，我就長大了　7歲女感動老闆...准休5天+旅遊基金！

自製錢母！命理師教「求財密技」：1元硬幣效果最好

款好背包就出發！避冬「曼谷」吃遍4大美食街

理工男解悶！超狂「化學系春聯」貼門上　神人秒翻譯...網笑：全還老師了

住院只想睡個好覺！　最讓人抓狂的10大惱人事

你好傻！愛情中經常吃虧TOP5　「我愛你更多」是金牛常態

改裝大B突竄被撞飛！她下車看...神風三寶是「劈腿前任」　回眸釋然笑了

營區庫房「空難屍袋」傳哭聲！老兵衝上去開門…秒請長官撤哨點

過年被長輩口水淹死　專家推6點「存活策略」必備句型快學起來

外婆的味道！白麵線燙熟「加OO拌麻油」香炸　釣出古早味：用OO油也好吃

唱歌秒變「走音魔」！高嘉瑜曝「黑暗過去」笑：也許我是下個蔡依林

自製錢母！命理師教「求財密技」：1元硬幣效果最好

國中女被同學霸凌不想回家　霸氣父：天塌了爸爸給妳頂著

92年蓮香樓只營業到2月底！　員工吃完最後一頓年夜飯

韓國瑜飛峇里島過年「有啥好罵？」　王浩宇：鄭文燦、柯文哲應學學

逸祥新哏戳到吳宗憲痛處！　Sandy「垮臉笑不出來」…網傻眼：滿滿尷尬

《復仇者4》30秒預告出爐！鋼鐵人同框「她」藏玄機　美隊率眾赴死戰

台中人激推紅豆餅天天排隊！芋泥+巧克力+紅豆爆餡超實在

超商暫停營業3小時！萊爾富請店員吃年夜飯　5道澎湃菜色曝光

款好背包就出發！避冬「曼谷」吃遍4大美食街

5部演完秒後悔爛片！　喬治克隆尼成「史上最爛蝙蝠俠」

生活熱門新聞

除夕到女友家拜年…他包3600..

命理專家教大家超簡單旺財術！

捷運妹睡他手臂　下車屁股濕一片

沒人讓座　脊椎碎裂女高鐵站全程

女買刮刮樂以為沒中　好心店員瞥..

高鐵服務員顏值爆表　制服大加分

忌催人起床！大年初一12大禁忌

愛神來臨！2019「桃花運最旺..

好市多隱藏神物再現！網路一比殺..

連打6顆雙黃蛋！內行人曝：外觀..

小年夜拜天公　台中+北部人半夜..

小六女兒上學沿路丟早餐　父傻眼

整盤豬腳被「骨肉分離」閃瞎網友

最正爆乳魚販回彰化殺魚！媽也驚..

更多熱門

相關新聞

【法塔羅】2/4-17　巨蟹擺脫爛桃花、金牛為愛太盲目

感情上，你有許多的不滿，但持續的在忍耐。雙方容易有口角衝突，一旦無法控制自己的情緒，雙方的關係很可能因此而破烈。

Selina被張軒睿呵護：10年沒這感覺了

瑪法達十二星座01.30~02.05運勢

量子占星／2月星座運勢：雙子職場倦怠期、天蠍時來運轉迎豐收

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

小玉患憂鬱症　笑笑察覺3異狀淚崩

除夕到女友家拜年…他包3600被嫌

快訊／新竹馬路口凌晨氣爆！網驚：以為地震

命理專家教大家超簡單旺財術！

范瑋琪親弟顏值爆表「99％撞臉修杰楷」！

捷運妹睡他手臂　下車屁股濕一片

沒人讓座　脊椎碎裂女高鐵站全程

浮屍躺12年！警見「太陽刺青」揭痛心真相

退役憲兵開賓士霸氣斜插　酒駕男嚇崩

全家都會危險！除夕祭祖3水果禁忌

BTS私生飯的懺悔！成員無處可逃

孫其君道歉了！親揭「與郭雪芙關係」

阿滴「寵妹行為全記錄」！

勝利夜店爆代客撿屍！拖醉女進房

女買刮刮樂以為沒中　好心店員瞥見100萬

更多

最夯影音

更多

小S高衩到比基尼線學豬叫　瞬間崩壞：我前面露身材幹嘛

林俊傑 阿Sa十年後再合唱《小酒窩》　網友聽哭：太感動了！

38歲男腿圍腫至88公分連起身都難 還有5女兒要養！嘆：可能會癱瘓..-

百萬得主淪劫匪！深夜急敲門 丟假鈔搶9本刮刮樂共32萬元

回家點根菸...家裡瞬間瓦斯氣爆　男子50%二度燒傷！物品全炸飛

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面