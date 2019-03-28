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馬雲再開講喊「會賺錢的≠企業家」　要創業者牢記自己從哪來

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▲馬雲,阿里阿巴。（圖／CFP）

▲馬雲在湖畔演講中提到，「會賺錢的不等於企業家，企業家必須有家國情懷 。」（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

阿里巴巴董事局主席馬雲今（27）日以校長的身份，在湖畔大學第5期新生開學典禮上發表演講。馬雲表示，希望大家進入湖畔學習做企業，要像農民一樣，農民不僅要挑好的種子、好的項目，還要經常鋤草，做好整年規劃，經受好壞年份的波動。他也稱，會賺錢的不等於是企業家，「每一個創業者都必須記住自己是從哪兒來，要不斷去思考。」

綜合陸媒報導，由馬雲擔任校長的湖畔大學近日公布了第5期名單，李想、戴琨、黃源浩、蘇峻、余凱、王寧、竺兆江等人入選。據湖畔大學官方訊息顯示，第5期學員從2018年8月起啟動報名，共有1400多名企業家報名，88名候選人進入集體面試，最後有41名企業家成為湖畔大學第5期學員。

▲▼阿里巴巴、馬雲 。（圖／路透社）

▲阿里巴巴創辦人馬雲 。（圖／路透社）

馬雲在新生開學典禮上表示，「希望大家進入湖畔學習做企業，要像農民一樣，農民不僅要挑好的種子、好的項目，還要經常鋤草，做好整年規劃，經受好壞年份的波動。」

他在演講中也直言，「生意人、商人和企業家是不一樣的。中國的生意人很多，商人也很多，會賺錢的不等於是企業家，企業家必須要有家國情懷，以別人的利益為重，以未來的利益為重。」

馬雲表示，企業家必須要有家國情懷，以別人的利益為重，以未來的利益為重，「堅持家國情懷的理想，才能讓湖畔做得更好、走得更遠、走得更久」。他還稱，湖畔是一所獨一無二的學校，它培養企業家精神，每一個創業者都必須記住自己是從哪兒來，要不斷去思考。

▲全球最難進的學校在杭州！符合「3門檻」跟業界大咖當同學（圖／翻攝自湖畔大學網站）

▲湖畔大學由馬雲、柳傳志、馮侖、錢穎一等企業家和學者共同創建。（圖／翻攝自湖畔大學官網）

馬雲強調，在經濟狀況不好的時候，才能誕生真正了不起的企業家，在公司真正碰到困難的時候，才能看到企業的文化怎麼樣，「失敗是最佳的營養，就像腐爛的樹葉是樹成長最佳的土壤一樣。」他也說，我們不僅要反思自己的過錯，更要分享自己的過錯，敢於分享自己過錯的人是了不起的人，敢於分享自己企業失敗、過錯的企業，是了不起的企業。

《2018年湖畔大學學員報告》中提到，湖畔大學4屆以來的170位學員大多都是知名企業家，來自文化娛樂傳媒、企業服務、電子商務等30個行業。其中，從事文娛傳媒行業的學員數量最多，比率為14.12%，其次則為是企業服務及電子商務，佔比為13.53%和7.65%。此外，從事汽機車、醫療健康和金融行業的學員也較多。

★圖片為版權照片，由CFP、路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：馬雲,阿里巴巴,湖畔大學,演講,賺錢,企業家

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