84歲駝背嬤「後仰一摔」！竟神奇痊癒站直了　醫傻眼講不出話

記者翁伊森／嘉義報導

家中總有老者因為彎腰駝背感到不便，嘉義縣東石鄉84歲老婦謝何綢也不例外，長期彎腰工作，加上年老骨質疏鬆，導致她駝背嚴重。但是，她很幸運，日前工作回家，不慎撞上家門前柱子，整個人向後一摔倒栽蔥，後背痠痛好幾天，就醫後不但沒新傷，長期駝背症狀更是不藥而癒，現在站立、行走都直挺挺，讓當地民眾都直呼「太神奇」、根本是「神蹟」。

▲東石謝姓老婦長期彎腰駝背，卻因日前跌跤後不再駝背，神奇痊癒無法用醫學角度解釋。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

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謝何綢表示，長期彎腰剖蚵，幾年下來她的背根本已經挺不直，直到農曆年外出工作，返家途中一個沒注意，卻撞上門柱，自己瞬間頭暈目眩，整個人向後摔，背部倒地痛到不行。

謝何綢說，摔倒當下背部相當疼痛，勉強起身後卻發現自己站起來時竟然不再駝背，還可以直挺著腰走路，相當意外，於自己先是到國術館檢查，但國術館人員建議她先到醫院照X光片，神奇的是當時醫生也檢查不出哪裡受傷，只建議她要多穿護腰多休息。而鄰居看見謝姓老婦直挺挺走回家更是覺得神奇，家中撞傷的那根柱子更被封為神柱。

▲▼ 東石謝姓老婦過去駝背模樣 。（圖／余仁傑提供）

據了解，謝婦過去會駝背，是因為年紀大加上骨質疏鬆，還要長時間彎腰工作。當時受傷就醫，醫院無法用醫學解釋她的駝背能夠自然痊癒，只能說相當不合邏輯，但當下檢查確實未發現新傷，。婦人現在雖然不再駝背，醫院仍建議定期回院檢查，甚至持續追蹤，並注意日常養分補充，但只能說這樣的治療方式充滿神奇療效。