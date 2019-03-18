　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

84歲駝背嬤「後仰一摔」！竟神奇痊癒站直了　醫傻眼講不出話

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者翁伊森／嘉義報導

家中總有老者因為彎腰駝背感到不便，嘉義縣東石鄉84歲老婦謝何綢也不例外，長期彎腰工作，加上年老骨質疏鬆，導致她駝背嚴重。但是，她很幸運，日前工作回家，不慎撞上家門前柱子，整個人向後一摔倒栽蔥，後背痠痛好幾天，就醫後不但沒新傷，長期駝背症狀更是不藥而癒，現在站立、行走都直挺挺，讓當地民眾都直呼「太神奇」、根本是「神蹟」。

▲▼ 駝背 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲東石謝姓老婦長期彎腰駝背，卻因日前跌跤後不再駝背，神奇痊癒無法用醫學角度解釋。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

請繼續往下閱讀...

▲▼ 駝背 。（圖／記者翁伊森翻攝）

謝何綢表示，長期彎腰剖蚵，幾年下來她的背根本已經挺不直，直到農曆年外出工作，返家途中一個沒注意，卻撞上門柱，自己瞬間頭暈目眩，整個人向後摔，背部倒地痛到不行。

謝何綢說，摔倒當下背部相當疼痛，勉強起身後卻發現自己站起來時竟然不再駝背，還可以直挺著腰走路，相當意外，於自己先是到國術館檢查，但國術館人員建議她先到醫院照X光片，神奇的是當時醫生也檢查不出哪裡受傷，只建議她要多穿護腰多休息。而鄰居看見謝姓老婦直挺挺走回家更是覺得神奇，家中撞傷的那根柱子更被封為神柱。

▲▼ 駝背 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 東石謝姓老婦過去駝背模樣  。（圖／余仁傑提供）

據了解，謝婦過去會駝背，是因為年紀大加上骨質疏鬆，還要長時間彎腰工作。當時受傷就醫，醫院無法用醫學解釋她的駝背能夠自然痊癒，只能說相當不合邏輯，但當下檢查確實未發現新傷，。婦人現在雖然不再駝背，醫院仍建議定期回院檢查，甚至持續追蹤，並注意日常養分補充，但只能說這樣的治療方式充滿神奇療效。

ET快訊
集資7天破千萬！「究是葉黃素」下架了　美的好朋友道歉
快訊／荷蘭電車槍擊已3死9傷　37歲土耳其槍手正面照曝光
艾莉絲離婚2年不敢公開！「無力蹲路邊大哭」求助心理醫生

關鍵字：長庚骨科,駝背,彎腰,嘉義,東石

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃機公主抱墜樓真相曝／遭夫狠從4樓丟下　母：女兒活動力很強已清醒

Gogoro停一天多10元！車主怒批：7天少一個便當　業者喊冤

19歲酒店小姐找經紀人練酒量　喝完進摩鐵...她淚控遭性侵

誤信「網紅書」小孩照書養！1歲半童不會走路　患「佝僂症」一摔就骨折

五股快速道路匝道口停車輕生　女墜橋倒臥路面送醫亡

影／賴清德投入2020大選 　韓國瑜驚訝：真的嗎？

賴清德登記2020總統初選　陳其邁談「清邁配」：沒有任何想法！

單憑地震活動偏少推論「恐有大地震」　氣象局說重話：太過輕率

柯P表態稱「Uber是對的」　計程車聯盟火大嗆：掩護非法小三嗆正宮

集資7天破千萬！「究是葉黃素」下架了　美的好朋友道歉：犯下2大錯誤

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

被陸生問若當「台灣區」領導人柯P反擊：應該說我當中國領導人

郭台銘一趟高鐵加碼900萬公斤 「1年買1000萬公斤蔬果」高雄為主

雙北最大水道！泰國蝦吃到飽　林口流水蝦超炫LED七彩燈

王嘉爾淘汰《超女》劉力揚　「最能唱的表現不穩也沒辦法」

獨家直擊！法比歐索吻翹臀妹　東區街頭擁吻纏綿１分半

機車考照先上「3天駕訓班」 交部4/16起試辦補助1000元！

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

張紫妍案太可怕「藝人全噤聲」　 具惠善第1個響應了！

狗媽「墨水不夠」只塗滿一顆頭　網被萌翻：要叫小黑還小白？

單憑地震活動偏少推論「恐有大地震」　氣象局說重話：太過輕率

柯P表態稱「Uber是對的」　計程車聯盟火大嗆：掩護非法小三嗆正宮

集資7天破千萬！「究是葉黃素」下架了　美的好朋友道歉：犯下2大錯誤

【英語多益通】英脫歐企業脫英　遷移英文怎麼說？

SI元年正式啟動　「2019全球系統整合商大會」3/25南港展覽館登場

84歲駝背嬤「後仰一摔」！竟神奇痊癒站直了　醫傻眼講不出話

花中繁星50人錄取　王宣翰「用嘴巴寫作文」如願上台大政治

手作台灣古早味！120分鐘美食文化深度課　美食家程安琪帶路教菜

離婚沒辭祖！女兒秒發高燒「醫生0辦法」惡運纏身　她急跪夫家祖先…燒退了

迎接524同婚元年！從出櫃到成家　24部同志電影線上免費看

曾在「沙漠風暴」投擲戰斧！美軍匹茲堡號核潛艦退役倒數

陸國務院發布《新疆白皮書》　嚴打恐怖主義

陌生人「連錯藍芽」狂播浪子回頭　他連聽4天崩潰：放首我喜歡的吧

單憑地震活動偏少推論「恐有大地震」　氣象局說重話：太過輕率

林可彤甜曬「登山全家福」　愛兒不怕生「嘟嘴看鏡頭」萌翻

畢業照可攜伴！貓奴立馬恭請主子同框　網笑翻：看就知道被逼的

瑞幸咖啡一年狂賣九千萬杯　威脅星巴克龍頭地位

《驚奇隊長》裘德洛以前超帥！回顧《天才雷普利》起的20年電影史

鄭爽拍大合照聽到「前面的蹲下」　乖乖彎腰…下一秒笑炸！

產險網路投保前3大　月月抽週週送比空氣清淨機鑄鐵鍋萬元禮券

台中傳女司機遭襲胸！哭喊不要　59秒地獄影片網怒：人渣快肉搜

生活熱門新聞

東石84歲駝背嬤後仰摔倒！竟神..

集資7天破千萬　究是葉黃素下架

離婚沒辭祖！女兒高燒…她跪夫家..

長榮航空3/31起關櫃時間要改..

陰暗透天厝「8萬神改造」變工業..

OL請生理假！他酸：月經來一副..

尾牙抽北海道5日遊！爽特休卻悲..

媽媽會魔法！貪吃兒「嗑光魚板秒..

4歲外甥給178元紅包原因曝　..

她到朋友新店聊天　老闆娘丟錢給..

她發「我的失約男友」　10天後..

兒水痘硬送補習班！母：進度才跟..

產完二胎！隔離女兒7天　見面秒..

童年毀光！她買懷舊綠豆糕崩潰：..

更多熱門

相關新聞

金曲歌王唱進嘉義布袋港！

曾二度獲金曲獎並奪下2017年金音獎最佳專輯獎的歌手謝銘祐，於3/16（六）在嘉義縣布袋鎮嘉應廟口為長者帶來屬於他們的演唱會「恁的演唱會－布袋場」，數百鄉親集結廟前不為酬神只為聽歌王唱歌，現場並特別以拍立得相機為銀髮族們拍下歡樂逗趣的紀念照，許多年輕民眾攜同長輩一起聆聽懷舊經典老歌。

嘉義鳳梨價格暴跌　農糧署回應了

最美懸日構圖！嘉農投出「絢光好球」被讚爆

雙黃線抖音狂搖11秒　網全傻眼

廢鐵變精美藝術裝置就在中正大學

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

男友劈腿！熱褲女當街暴氣「秀巨乳」

東石84歲駝背嬤後仰摔倒！竟神奇痊癒

2020換發新身分證　將會取消國旗

屏東嬤撿紙箱！他一轉頭200萬紅賓士嚇歪

平交道擋車大逆轉　2車主還原真相

艾莉絲離婚2年不敢公開！痛苦看心理醫生

小薰認愛原因曝光！鄭人碩手寫卡片打動

TWICE志效被爆機場淚崩　粉絲心疼：妳要堅強

後悔廢死　5.2萬人連署求判紐國槍手死刑

集資7天破千萬　究是葉黃素下架

悔房地過戶獨子　老翁提撤銷贈與

即／高雄飯店傳房客墜樓　警上前一看愣住

月經3階段「懂吃狂瘦」經血流超順！

全國狂報「張紫妍陪睡」　影后爆是黑手！她竟冷靜回記者

小孩照書養　1歲半童不會走路

更多

最夯影音

更多

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

被陸生問若當「台灣區」領導人柯P反擊：應該說我當中國領導人

郭台銘一趟高鐵加碼900萬公斤 「1年買1000萬公斤蔬果」高雄為主

雙北最大水道！泰國蝦吃到飽　林口流水蝦超炫LED七彩燈

王嘉爾淘汰《超女》劉力揚　「最能唱的表現不穩也沒辦法」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面