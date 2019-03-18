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桃機公主抱墜樓真相曝／遭夫狠從4樓丟下　母：女兒活動力很強已清醒

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▲▼桃機「公主抱」從4樓扔到1樓，夫妻都有美國綠卡，圖為萬姓丈夫。（圖／記者陳以昇攝）

▲桃機「公主抱」墜樓事件男女身分曝光，夫妻倆都有美國綠卡，圖為萬姓丈夫。（圖／記者陳以昇攝）

突發中心／桃園報導

桃園國際機場驚傳墜樓意外！一對男女18日凌晨0時40分許，在第二航廈搭乘手扶梯時，疑似從4樓摔落，導致兩人堆疊躺在地上，現場滿是血跡，兩人已被緊急送往敏盛醫院治療。據了解，32歲陸裔美籍萬姓男子與33歲台灣籍張姓女子為夫妻關係，事發原因是因妻子多次阻撓丈夫回美國，因此萬男一怒之下將妻子拋下樓。

有網友在臉書社團「爆料公社」中發文，桃園國際機場第二航廈，一對男女在18日凌晨0時40分許，突然從4樓手扶梯上跌落2樓，現場滿是血跡，嚇壞現場目擊民眾。

救護人員獲報後，隨即趕赴現場，目前2名傷患皆無生命危險。事發原因疑似是張姓妻子欲留在台灣，因此百般阻撓萬姓丈夫回美國，2人下電扶梯時發生爭執，最後丈夫竟怒以「公主抱式」將妻子拋下樓，而後跟著跳下樓，但詳細事發原因仍有待警方釐情。

據了解，夫妻倆皆有美國綠卡，萬姓丈夫送醫後被診斷出肋骨骨折、脊椎受傷，目前仍在急診室中，張姓妻子傷勢較為嚴重，下巴骨折、頭部撕裂傷，疑似頭部出血，目前已清醒，生命跡象穩定，但無法交談。

針對女兒的病情，張女母親僅簡單回應，張女「狀況穩定、活動力很強，表示她沒事，且女兒本來就意識清醒」。

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關鍵字：桃園機場,墜樓,身分

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