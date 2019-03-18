Gogoro停車一天多10元！車主怒批：7天少一個便當　業者出面喊冤

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地方中心／台中報導

由於政府推動節能減碳，因此在台中市公有機車停車格，電動機車可享有免費停車的優惠，但一名吳姓網友卻感嘆，民間業者藉機加價搶錢，他騎Gogoro到一間民營停車場時，竟然被業者加收20元。對此，業者則喊冤表示，告示牌都有寫得很清楚，而且Gogoro車殼容易刮傷，所以才設置專屬停放區。

▲▼Gogoro一天要加收10元。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

對此，《ETtoday新聞雲》到場訪問該名業者，而業者則回應，「告示牌上都寫得很清楚，我們通常也會主動提醒客人，而Gogoro的車比一般機車貴一點，你來我這邊停，我要對客人負責任，所以說如果你遇到擦傷，或者車子遺失，我們要付負責的賠償比較高，Gogoro如果跟一般機車停一起也容易擦傷，所以在成本驅使下，我們就提高一點停車費，就是這個原因。」此外，業者也表示，管理這個停車場10年，停過數千車次，這還是第一件Gororo投訴。

整起事件是因為吳男向《蘋果日報》投訴，當時他騎Gogoro到一間民營的停車場停車，而第二天要去取車，分明感應磁扣上顯示的是80元，但收費人卻說他必須繳100元，讓他嚇了一跳，而對方卻告訴他，公司規定Gogoro、打檔車、大型車，每天都要加收10元，而且門口都有公告。對此，吳男大嘆：「停一個禮拜就得被加收70元，等於一個便當錢」。

▲業者出面解釋。

另外，對於這樣的作法，民眾也反應兩極，一部分民眾認為不該加價，另一部分則認為，多花10元也能讓愛車更有保障。

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