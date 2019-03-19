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駝背阿嬤撞上柱子不駝了「站直直」　鄉民爭睹「神柱」奇蹟

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▲▼ 駝背 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 謝姓老婦長期駝背，卻因撞上家中柱子意外改變多年彎腰習慣，現在出門都抬頭挺胸 ，柱子更被民眾封為｢神柱｣。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

相傳嘉義朴子配天宮有顆靈樹，傳聞樹葉可以治百病，不論頭痛或手痛都可以治。日前因跌倒撞上自家柱子向後摔，卻意外將自己多年駝背治好的東石謝姓老婦，讓多年彎腰駝背看來毫無朝氣的自己，一夕之間變成抬頭挺胸精神奕奕的活力婆婆。新聞一傳出引發各界討論，連醫學角度都無法解釋的不藥而癒，不但當地民眾覺得阿嬤的駝背有如神助，連當時阿嬤撞到的那根柱子都被封為｢神柱｣，當地更傳出有民眾組團要前來參觀，說是要見證奇蹟。

▲▼ 駝背 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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▲ 謝姓老婦長期駝背，卻因撞上一旁柱子意外改變多年彎腰習慣，柱子更被民眾封為｢神柱｣，引發圍觀潮。（圖／記者翁伊森翻攝）

東石鄉84歲謝姓老婦剖蚵維生，長期下來導致彎腰駝背，年初半夜出門工作回來不慎撞到｢神柱｣，讓她瞬間後背倒地起不了身，但神奇的事發生了，起身後的她不再彎腰駝背，而是可以直挺挺的走路、外出工作，看了中醫、西醫都沒有人可以解釋婦人如何自癒，更讓周遭鄰居都大吃一驚，甚至有人覺得比看醫生還有效。

▲▼ 駝背 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 過去總是駝背行走的謝姓老婦  。（圖／余仁傑提供）

於是，當地傳出有外地民眾看見新聞，要帶著自家裡一樣駝背彎腰的長輩，來體驗神柱的魅力。不過也有人抱持相反態度，覺得謝姓老婦是單純運氣好，還是要按步就班看醫生，千萬不要誤信偏方，避免遺憾。 

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關鍵字：駝背,東石,神柱

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