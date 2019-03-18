賴清德登記2020總統初選　陳其邁談「清邁配」：沒有任何想法！

▲陳其邁談賴清德選總統。（圖／記者吳奕靖攝）

地方中心／高雄報導

第二波立委補選16日登場，選情激烈，而民進黨守住最受關注的新北、台南兩席，前行政院長賴清德事後也激動表示，感謝大家守護民主的決心。此外，18日民進黨也將展開總統大選黨內初選登記，而賴清德也確定領表參選，甚至有人提出「清邁配」將會是一大亮點。對此，行政院副院長陳其邁表示，只要把政績做好就是對最好的輔選，但現在唯一的工作就是輔佐蘇院長，沒有其他的想法。

民進黨18日將展開總統大選黨內初選登記，而賴清德日前私下對黨內人士透露，將承擔重責，將派人領表前往民進黨中央登記參選2020年的總統大選，日前有立委提出「清邁配」，表示若是此搭配，在未來將會是一大亮點。對此，行政院副院長陳其邁18日出席「巡護八號」的返航記者會時表示，雖然不太清楚這樣的訊息，但相信黨內的民主機制，而對於行政院而言，把政績做好就是最好的輔選，而對於「清邁配」，他則回應「現在的工作就是輔佐蘇院長，沒有其他任何的想法」。

▲前行政院長賴清德18日領表登記黨內總統初選。（圖／記者林悅翻攝）

此外，台北市長柯文哲17日訪美行程與350位在紐約就讀的學生進行座談時提到，高雄將會是繼苗栗破產後下一個破產的城市。面對該說法，陳其邁則回應，地方政府的競爭力還是要從整體狀況來評估，而過去重北輕南的狀況，中南部政府要面臨的挑戰是台北無法想像的，目前最重要的就是開源節流、活絡產業，而中央政府也會跟地方政府站在一起面對困難跟挑戰。

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