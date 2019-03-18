　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嘉義鳳梨價格暴跌！農夫淚「1斤換不到1顆水餃」　農糧署回應了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

鳳梨。（圖／達志／示意圖）

▲嘉義鳳梨價格暴跌！農夫淚「1斤換不到1顆水餃」，農糧署回應了。（圖／達志／示意圖）

記者趙蔡州／綜合報導

嘉義大林有鳳梨農出面表示，鳳梨的價格日前出現暴跌情形，「產地一斤只能賣5元，最低的連一顆水餃都買不起」，還有媒體以產銷失衡報導。對此，農糧署17日出面澄清絕無此事，鳳梨價格市場銷量相當穩定，嘉義產區價格偏低主要是品質問題，受影響的主要是次等品，會協助以其他管道採購。

最近有媒體報導指稱，嘉義大林日前有鳳梨農反應，鳳梨產地收購價依上、中、下果，1台斤分別僅5、3、1元，1台斤鳳梨換不到1顆水餃。儘管政府已經啟動採購加工機制，但產量扣掉了內銷、外銷後，產銷仍出現失衡情況，還有農民說種1分地就虧1萬元，根本就吃不消。

請繼續往下閱讀...

▲▼鳳梨,水果,水果攤,果農,一日五蔬果。（圖／記者姜國輝攝）

▲農糧署17日特別發佈新聞稿回應消息，強調產地價和批發價都在合理範圍。（圖／記者姜國輝攝）

對此，農糧署17日特別發佈新聞稿回應消息，農糧署副署長蘇茂祥表示，鳳梨的產銷穩定，絕對沒有失衡情況，目前高屏產地每台斤13元、臺南產地11元、嘉義產地則是6元至7元；臺北17日果菜市場的鳳梨平均價格每公斤也有19.2元，沒有所稱1斤1元的情事。

他針對嘉義大林鳳梨價格強調說，一般品質到中上鳳梨市場都很穩定，受影響主要是氣候溫度較低，導致鳳梨糖酸比低不受市場青睞，近期天氣轉暖，鳳梨品質漸佳後，價格就會逐漸回穩。農糧署也已經展開了加工收購作業，每公斤將8元以上收購產製果汁、果乾，產地價和批發價都在合理範圍。

農糧署強調說，水果品種多，甜度、賣相不同，水果用途銷售地點也不一樣，因此價格當然不能混為一談，不過目前嘉義大林鳳梨產地的價格偏低是事實，他們將會進一步調查，是否有農產品產銷失衡問題。

ET快訊
地震連4月次數驟降！專家「921前也這樣」　氣象局：要小心
林明禎接班人驚傳「秘婚又離婚」！男方刪光親密照
6500元就能飛巴黎！春季優惠機票懶人包　最便宜單程700元

關鍵字：鳳梨,金鑽鳳梨,水果,嘉義

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

嘉義鳳梨價格暴跌！農夫淚「1斤換不到1顆水餃」　農糧署回應了

鏽鐵具砸腳！台南翁染破傷風住院8天亡　床上「角弓反張」嚇傻網友

「6500元就能衝巴黎！」春季優惠機票懶人包來了　最便宜單程700元起

地震連4月次數驟降！專家「921前也這樣」　氣象局：拖很長就要小心

快訊／北部突一震！宜蘭發生規模4.1地震　網驚：甩了一下好大力

韓劇編輯哭爆「詩會從世上消失！」　台灣詩人：一旦在心裡就是永恆

日本商家跳樓大拍賣！她隔天朝聖「貨架已拆」超殘念　網：台灣都跳幾10年

HBL／永仁、南山爭后冠　潘文忠現身觀戰力挺：看了很感動

圖解一周2波鋒面、30°C高溫變化　周五北部「急降10°C」重回濕冷天

影／撞臉駁二尿尿小童！屏東媽攜4歲濃眉兒「衝高雄認親」…網驚呆：絕對是本尊

同伴受困黏鼠板！鼠幫發動救兵 結局「全隊等救援」網求 :哪個牌子

腳趾「凍甲」爆長米黃大膿包　醫猛一擠...牽絲拔出超療癒

勝利「見面會直銷賣假藥」　 GD制止：通過驗證再說吧...

Sandy曝家裡地位最低是「爸爸」　勉強：畢竟他是長輩

獨家／鄭人碩和小薰交往中！　遠赴高雄見習婚禮...親密舉動外洩

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

0分父母！只因「衝動」就懷孕 不想負責...他怒：沒準備就別生

119人員隔空指引：千萬別躲浴室　前線順利救出火場民眾一家9口

閨蜜情深！阿雅奔到醫院看爸爸　回頭發現...大S就站在身後

上海樂園10米高哆啦A夢亮相　「還原10主題街景」活動僅一年

嘉義鳳梨價格暴跌！農夫淚「1斤換不到1顆水餃」　農糧署回應了

鏽鐵具砸腳！台南翁染破傷風住院8天亡　床上「角弓反張」嚇傻網友

「6500元就能衝巴黎！」春季優惠機票懶人包來了　最便宜單程700元起

地震連4月次數驟降！專家「921前也這樣」　氣象局：拖很長就要小心

快訊／北部突一震！宜蘭發生規模4.1地震　網驚：甩了一下好大力

韓劇編輯哭爆「詩會從世上消失！」　台灣詩人：一旦在心裡就是永恆

日本商家跳樓大拍賣！她隔天朝聖「貨架已拆」超殘念　網：台灣都跳幾10年

HBL／永仁、南山爭后冠　潘文忠現身觀戰力挺：看了很感動

圖解一周2波鋒面、30°C高溫變化　周五北部「急降10°C」重回濕冷天

影／撞臉駁二尿尿小童！屏東媽攜4歲濃眉兒「衝高雄認親」…網驚呆：絕對是本尊

快訊／桃機女大叫2聲「4F→2F」摔巨響！30秒後一男撞上堆疊…目擊者說法曝光

嘉義鳳梨價格暴跌！農夫淚「1斤換不到1顆水餃」　農糧署回應了

快訊／桃園機場深夜1男1女吵架！2人從4F手扶梯墜地　目擊旅客驚恐：滿地血

監察院設國家人權委員會　「A咖、B咖委員」吵翻天

小孩脫手暴衝被撞！家長集體「違規過馬路」　影片讓網友怒了

瑞士公開賽／石宇奇、陳雨菲掃男女單冠軍　麟洋奪男雙亞軍

川普指控：Google在幫忙解放軍　因為Google反對技術用在戰爭

韓國瑜、郭台銘開心合體！誓祭「全台最好」薪水曝光　5萬起跳搶3000人

戀情曝光！鄭人碩陪她見習婚禮　小薰：學習祝福不是看笑話

柯文哲快閃訪911紀念公園獻花 名單沒喬好險與園方衝突

驚險畫面曝／騎士8秒閃過死神！ 整棟校舍轟轟倒下「塵土狂噴」

生活熱門新聞

泰國刷180萬！他神回打趴詐騙..

地震連4月次數驟降！專家：92..

20歲媽做苦力辛酸故事曝　好心..

台中OL掉手機　失智爺撿到道歉..

快訊／宜蘭規模4.1地震　網驚..

撞臉駁二尿尿小童！她攜4歲濃眉..

染破傷風變這樣　網驚：好像大法..

和2陌生伴郎睡一房！伴娘一聽傻..

修法汽機車配反光背心「騎士夜間..

圖解一周2波鋒面、30°C高溫..

6500元衝巴黎！春季優惠機票..

吃藥一口吞、一顆顆吞？「我27..

她發「我的失約男友」　10天後..

棉花糖葫蘆陣一進場喜宴賓客嗨爆

更多熱門

相關新聞

洪進麟、潘婷毓種出完美酸甜比例鳳梨

潮州46歲洪進麟2年前軍中退伍，租了1.5公頃種鳳梨，以自然成熟方式採收，每顆鳳梨大小在1.5斤上下，以中果型銷售市場，很受消費者喜愛。其擔任護理師的老婆潘婷毓也利用假日來幫忙，一起打拚。

最美懸日構圖！嘉農投出「絢光好球」被讚爆

投韓「鳳梨多賣20元」？農糧署回應

雙黃線抖音狂搖11秒　網全傻眼

廢鐵變精美藝術裝置就在中正大學

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 還願 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

整太大！Andy：只有失落…家寧落淚

張紫妍案「藝人全噤聲」　具惠善第1個響應了！

錄《玩很大》小鬼合照驚見多1隻手

《驚奇》洩密　神盾局長世紀騙局

泰國刷180萬！他神回打趴詐騙集團

快訊／桃機深夜驚傳1男1女4F手扶梯墜地

地震連4月次數驟降！專家：921前也這樣

哈妮、少時Sunny等取關鄭俊英IG！

研究：情侶越幼稚，感情就越好

晚上吃什麼？　韓國瑜「搶請郭董」笑翻全場

女騎士被斷頭　卡2大車中間慘死　

月經3階段「懂吃狂瘦」經血流超順！

美養父母決定摘除「銀眼」女童雙眼

20歲媽做苦力辛酸故事曝　好心人幫一把

桃機女大叫2聲4樓摔落！30秒後男生也落地

更多

最夯影音

更多

同伴受困黏鼠板！鼠幫發動救兵 結局「全隊等救援」網求 :哪個牌子

腳趾「凍甲」爆長米黃大膿包　醫猛一擠...牽絲拔出超療癒

勝利「見面會直銷賣假藥」　 GD制止：通過驗證再說吧...

Sandy曝家裡地位最低是「爸爸」　勉強：畢竟他是長輩

獨家／鄭人碩和小薰交往中！　遠赴高雄見習婚禮...親密舉動外洩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面