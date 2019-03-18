▲嘉義鳳梨價格暴跌！農夫淚「1斤換不到1顆水餃」，農糧署回應了。（圖／達志／示意圖）

記者趙蔡州／綜合報導

嘉義大林有鳳梨農出面表示，鳳梨的價格日前出現暴跌情形，「產地一斤只能賣5元，最低的連一顆水餃都買不起」，還有媒體以產銷失衡報導。對此，農糧署17日出面澄清絕無此事，鳳梨價格市場銷量相當穩定，嘉義產區價格偏低主要是品質問題，受影響的主要是次等品，會協助以其他管道採購。

最近有媒體報導指稱，嘉義大林日前有鳳梨農反應，鳳梨產地收購價依上、中、下果，1台斤分別僅5、3、1元，1台斤鳳梨換不到1顆水餃。儘管政府已經啟動採購加工機制，但產量扣掉了內銷、外銷後，產銷仍出現失衡情況，還有農民說種1分地就虧1萬元，根本就吃不消。

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▲農糧署17日特別發佈新聞稿回應消息，強調產地價和批發價都在合理範圍。（圖／記者姜國輝攝）

對此，農糧署17日特別發佈新聞稿回應消息，農糧署副署長蘇茂祥表示，鳳梨的產銷穩定，絕對沒有失衡情況，目前高屏產地每台斤13元、臺南產地11元、嘉義產地則是6元至7元；臺北17日果菜市場的鳳梨平均價格每公斤也有19.2元，沒有所稱1斤1元的情事。

他針對嘉義大林鳳梨價格強調說，一般品質到中上鳳梨市場都很穩定，受影響主要是氣候溫度較低，導致鳳梨糖酸比低不受市場青睞，近期天氣轉暖，鳳梨品質漸佳後，價格就會逐漸回穩。農糧署也已經展開了加工收購作業，每公斤將8元以上收購產製果汁、果乾，產地價和批發價都在合理範圍。

農糧署強調說，水果品種多，甜度、賣相不同，水果用途銷售地點也不一樣，因此價格當然不能混為一談，不過目前嘉義大林鳳梨產地的價格偏低是事實，他們將會進一步調查，是否有農產品產銷失衡問題。