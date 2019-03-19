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吃麥當勞漢堡舌頭流血...吐出一根針！店家回應讓原PO喊「我的天」

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▲▼一名男子在臉書爆料公社貼文，19日到嘉義北港一間賣當勞，咬下漢堡竟驚見裡面有「針」。（圖／取自臉書爆料公社）

▲一名男子在臉書爆料公社貼文，19日到嘉義北港一間賣當勞，咬下漢堡竟驚見裡面有「針」。（圖／取自臉書爆料公社）

地方中心／嘉義報導

嘉義一名施姓男子在臉書「爆料公社」貼文，19日凌晨他到麥當勞用餐，本來是開開心心的想吃的東西，未料一咬下「安格斯黑牛堡」，施男舌頭竟開始流血，把漢堡吐出來看驚見「是一隻針」！店家櫃台人員表示，「有可能是清潔用品」，讓施男傻眼直呼「我的天」！

施男19日凌晨下班，到嘉義北港路上的一間麥當勞，點了一份漢堡餐，正要開心的享受美食時，沒想到咬下去瞬間從天堂掉入地獄，施男的舌頭開始流血，立刻把漢堡吐出來看「發現是一隻針」，施男無奈喊「我的天呀！吃個麥當勞也可以受傷」，更誇張的是，店家櫃檯人員竟說有可能是清潔用品，施男再度直呼「我的天」！

此事在爆料公社引起網友討論，紛紛留言表示太誇張了，「好可怕」、「還好不是小朋友吃到」、 「太恐怖了有夠誇張」、「這個品質管理也太扯」、「麥當勞的東西已經越來越難吃，品質也越來越不穩定了」、「比扯鈴還扯，讓我們繼續看下去」。

《ETtoday新聞雲》致電到該麥當勞店家詢問，該店家表示，當下接獲顧客的反應，立即先關心顧客身體健康，目前公司正著手處理此事件，持續釐清漢堡中出現那根「針」的來源，也持續關心顧客健康。

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關鍵字：麥當勞,漢堡,,流血,舌頭,嘉義,北港

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