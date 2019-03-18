19歲酒店小姐找經紀人練酒量　喝完進摩鐵...她淚控遭性侵

▲19歲酒店小姐與酒店經紀人相約練酒量，最後卻發生性關係。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

突發中心／綜合報導

台北一名19歲酒店小姐，因擔心酒量不佳，與陳姓酒店經紀人相約練酒量，不料，兩人才喝沒幾杯便喝進摩鐵「練習性愛技巧」。事後女子指控，陳男灌醉她乘機性交，但檢察官調閱監視器畫面後發現，該名酒店小姐沒有醉到不醒人事，2人還牽著手進入摩鐵，因此不起訴陳男。

據了解，該名酒店小姐原打算「賣藝不賣身」，但她擔心自己酒量不好會影響工作，便將這個煩惱告訴陳姓經紀人，對方一聽決定幫助她，2人在2018年1月13日相約練酒量，在開了一瓶威士忌沒多久後，女子便有醉意，2人相偕到附近的摩鐵休息。

▲完事後女子指控陳姓酒店經紀人性侵。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

事後酒店小姐指控，酒後她請陳男送她回男友住處，對方卻帶她前往摩鐵性侵，她因酒醉無力反抗，陳男在她大哭後才停手。對此說法，陳男則喊冤，表示當時因酒後不方便開車送女子回家，才詢問對方是否要到摩鐵休息，2人一進房便愛撫、親吻，很自然地發生性關係。

酒店小姐的男友則表示，當天接到女友電話，說她被經紀人性侵，趕到現場後發現，女友情緒不穩、全身酒味，講話也不清楚。但當天赴現場處理的員警稱，女子雖有喝酒、流淚，但看起來沒有很醉，還能回答問題。檢察官在勘驗監視器畫面後發現，陳姓經紀人與該名酒店小姐是牽手走進摩鐵，女子走路也沒有不穩，並非醉到不醒人事，另外，性侵一事僅有女子單方面指控，最後以事證不足，給予不起訴處分。

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