五股快速道路匝道口停車輕生　女墜橋倒臥路面送醫亡

▲施姓女子疑似從64快速道路上墜橋輕生倒臥路面，被路人發現後報警送醫。（圖／記者趙永博翻攝）



記者趙永博／新北報導

新北市五股區64快速道路下方的疏洪北路上，18日凌晨2時許，一名女子遭人發現倒臥路邊，民眾路過發現報警。警消趕抵現場後，發現女子早已失去生命跡象，趕緊將他送往鄰近的醫院救治，但急救後仍傷重不治。警方採證後發現，女子疑似是從疏洪北路上方的快速道路墜落，便派員上去找尋跡證，果然在往五股的匝道口槽化線上，找到女子停放的銀色轎車。

由於女子身上沒有證件，警方便以車牌尋找車主，果真發現車主為39歲的施姓女子，外觀特徵與躺臥地上的女子相吻合。警方研判，18日凌晨2時許施女在64快速道路上駕駛轎車往板橋方向，最後在五股交流道口，將車輛停放在匝道槽化線上，獨自走往橋邊，從快速道路上跳下輕生。

隨後有路人騎車行經疏洪北路時，發現施女倒臥路邊，便打電話報警，警消趕抵現場，發現施女骨盆骨折且失去生命跡象，趕緊施予CPR，並將她送往淡水馬偕醫院急救，但急救後仍因傷重不治。

警方隨後派請鑑識人員到場採證，由於施女身上有疑似遭車輾痕跡，警方也要等鑑識人員將遺體報驗後，才能確認死因。目前員警已經通知施女家屬到場協助處理後續事宜，並調閱快速道路上的監視器畫面，要進一步釐清施女輕生原因。

▲由於女子身上疑似有遭車輾痕跡，交通員警也到場採證紀錄。（圖／記者趙永博攝）



▲▼警方在現場拉起封鎖線，並派請鑑識人員進行拍照採證。（圖／記者趙永博翻攝）



▲警方在快速道路匝道口發現女子駕駛的銀色轎車。（圖／記者趙永博翻攝）



▲疑似為女子墜落處。（圖／記者趙永博翻攝）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995