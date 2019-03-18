台南官田區送水管汰換　4821戶3/26上午起停水23小時

▲自來水公司辦理「台一線官田北橋至東庄送水管汰換工程，將自3月26日上午10時起停水23小時，台水六區處籲請用戶提前儲水備用。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為穩定台南市官田區及麻豆區供水需求，自來水公司辦理「台一線官田北橋至東庄送水管汰換工程，於官田區南64線進行1500公厘新舊管線銜接工程，將自3月26日上午10時起至27日上午9時止，停水23小時，台水六區處籲請用戶提前儲水備用，停水期間應關閉電動抽水機電源，慎防火警。

為考量工程進度施作及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全，若遇豪雨或發佈颱風警報，則本次停水施工取消。本次施工停水區域影響範圍，主要包括: 台南市官田區官田里、東西庄里、隆本里、隆田里、渡拔里等五里；水壓降低涵蓋區域則包括：台南市麻豆區、佳里區、七股區、北門區、將軍區、西港區、學甲區等。

本次停水用戶數計4821戶、水壓降低戶數76941戶，除停水區域及水壓降低區域外、其餘地區可正常供水，惟於復水時管線末端、大樓及地勢較高之地區，供水延遲。

自來水公司提醒，停水區域屬地勢較低地區，停水初期管線中尚有自來水，俟流盡即呈無水狀態，有水時安心使用，請勿恐慌進線詢問。停水期間，勿將接用水龍頭的橡皮管浸入容器水中，以免發生虹吸作用而汙染飲用水。送水初期水質可能較為混濁，請用戶暫勿取用，俟水清後再進水。有關停水相關訊息可撥打免付費專線1910，或上台水網站(https:// wateroff.water.gov.tw/)查詢。