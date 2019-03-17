漁船失去動力船長手臂割傷　台南海巡緊急救護

▲台南海巡隊人員緊急對船長作初步消毒及包紮止血，並協助將漁船拖帶返回安平漁港。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南海巡隊3月17日上午7時31分，接獲第六巡防區118通報，一艘台南籍「順」字漁船於青山港外10浬處海域失去動力，且船長手臂遭俥葉割傷待救，請求派遣巡防艇前往協助，海巡隊出動巡防艇前往，由海巡人員緊急作初步消毒及包紮止血，並協助將漁船拖帶返回安平漁港。

台南海巡隊指出，巡防艇透過雷達鎖定漁船位置後，即於上午9時5分抵達通報海域後，發現該漁船失去動力漂流中。初步了解船長係因該船舷外機絞到漂流物，於排除時不慎遭俥葉割傷，因現場海象惡劣且該漁船舷外機故障仍無法修復，恐漂流至船舶往來商貨輪之航道上，為確保人船安全，隨即先將船長及船員接駁至巡防艇上，由海巡人員緊急照護作初步消毒及包紮止血，並協助將漁船拖帶返回安平漁港，於11時20分平安順利返港泊靠。船長對於該隊救援過程及海巡人員的辛勞表示十分感謝。

海象瞬息萬變，呼籲民眾駕船出海，要檢查相關航行設備及機械狀況，並隨時留意氣象資訊，注意自身安全，若發生緊急狀況，請盡速撥打海巡「118」服務專線，海巡人員定會於第一時間馳赴現場救援，確保民眾生命財產安全。