我打的很光榮！　謝龍介哽咽謝妻「欠她的下輩子再還」

▲謝龍介宣布敗選。（圖／地方中心攝）

地方中心／綜合報導

台南第二選區補選在16日落幕，國民黨台南市議員謝龍介挑戰深綠選區，最後仍不敵對手，以3千餘票的差距落敗，謝龍介發表落選感言時表示，他接受整個選舉結果，也感謝鄉親的支持，除了祝福民進黨郭國文當選外，會持續為農漁民找出路。至於對選前賣力搶票的妻子李佳芬，他則語帶哽咽地表示，「欠她的下輩子再還！」

台南市因原選區民進黨立委黃偉哲當選台南市長，該選區須進行補選。這次選情相當激烈，雖然選前被外界看好的謝龍介以些微差距落敗，但仍可說是雖敗猶榮，畢竟過去國民黨在該地區的得票數僅有18%。

▲國民黨謝龍介複製「韓流」，主攻農漁民、勞工、攤販基層代言人。（圖／記者林悅翻攝）

謝龍介在發表敗選感言時表示，他接受最後結果，雖然一路上有許多抹黑，不過一路上結交許多農漁民，大家要的就是拚經濟，他祝福郭國文，同時希望民進黨能夠聽到基層要拚經濟的聲音，另外，謝龍介提到，自己來到這邊只有短短57天，在「韓流」加持下獲得不錯的成績，強調「翻轉從今天開始」。

他也點名前行政院長賴清德表示，大家都是為了這塊土地努力，選舉已經結束，「祝福他，他算助選有功，可以跟總統蔡英文挑戰，他現在已經拿到本錢了，祝福他」。

最後謝龍介也感謝妻子李佳芬一路支持，甚至一度哽咽，直言「娶她的時候我就說愛她一輩子，但是我投入政治，她把我捐出來，真的很捨不得，這輩子欠她的，下輩子再補回來。」相當感性。

謝龍介17日上午謝票時受訪時提到，這次選舉民進黨大打悲情牌，意在激化選民的氣氛，且敵營傾全黨之力輔選，他認為，這一場選戰「我打的很光榮」，另外，他也直言若這一席達標，代表2020民進黨區域立委選舉將全軍覆沒。面對媒體詢問選後的打算，謝龍介則表示，將全省走透透，幫助更多的農、漁民。

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