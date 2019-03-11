男友當兵賺很少！貼心OL約會AA制　爸媽罵很笨：妳的體貼在放縱他

▲原PO說，男友正在服兵役領的薪資不多。（圖／當兵示意照／圖中人物和新聞無關／陸軍司令部）

網搜小組／綜合報導

許多情侶常為了約會誰該付錢或一人一半的「AA制」而有爭執，但這次是父母有意見！一名OL的男友在當兵，她的父母得知女兒大多都AA制，直呼「妳的體貼是在放縱他」。女方感嘆，「以現在社會的經濟，當男生真心覺得挺可憐的…」有網友表示，剛跟老公在一起時他還在當兵，「那時我養他6個月而已，現在他已經養我6年，接下來的好幾十年還要繼續靠他。」一名人妻則說，和老公從交往到結婚17年來都AA制，「生2個小孩，一人負擔一個小孩的費用。」

女網友10日在「爆怨公社」臉書社團說，請問廣大的網友談戀愛時也會AA制嗎，「因為男友當兵領的不多，而我已經在工作，除了比較便宜的飯錢讓他出，其餘的我們都AA制。」

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原PO說，可是父母覺得男友什麼都要AA制，「沒有幫我出這樣是不好的...長輩們都還是老想法嗎？認為什麼錢都要男生出才叫愛妳嗎？好好溝通他們不聽 ，反而覺得我很笨，說我的體貼是在放縱他…到底！！以現在社會的經濟，當男生真心覺得挺可憐的。」

▼原PO表示，真心覺得當男生挺可憐的。（圖／示意照／翻攝pakutaso免費圖庫）

對此，許多網友留言，「互相吧，這餐他出，下餐我出，不一定但也不是什麼都對方出」、「我跟我男友也算AA，有時候他出，有時候我出，沒有分得很清楚的AA。但我覺得這樣比較好，比較不會斤斤計較，也不會讓我男友負擔很重。他付的當然都比我多，所以我也會有時候塞錢在他錢包。」

一名女網友說，「我剛跟我老公在一起時，他還在當兵，那時我養他6個月而已。現在他已經養我6年，接下來的好幾十年還要繼續靠他」，老公總說她那時超會算，投資報酬率超高。

一名人妻則表示，「從認識的2年到現在結婚15年都是AA制，和老公的薪水分開，財產也是分開，生2個小孩，一人負擔一個小孩的費用。房貸也是一人一半，瓦斯水電都一人一半，已經習慣了。目前和老公沒分開而已，其他任何費用都是一人一半。」