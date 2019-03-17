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運將超速被罰3500喊冤「遭歹徒挾持」　法官信了撤銷罰單

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▲▼計程車司機繞行行政院，抗議交通部放行uber與租賃車合作。（圖／記者林敬旻攝）

▲一名計程車司機請求撤銷罰單的原因竟是「受歹徒挾持」。（示意圖／記者林敬旻攝）

突發中心／綜合報導

一輛計程車2018年7月8日凌晨3時34分許行經新北市瑞芳區台62甲線往四腳亭方向時，因為超速25公里吃上罰單，須繳納3500元的罰金，但計程車公司主張，運將當時受歹徒挾持才會超速，請求撤銷罰單。台北地方法院認為，運將事發後有報警，確實有可能遭人挾持，判決撤銷處分，可上訴。

判決書指出，計程車公司主張，運將在去年7月8日晚間時就被歹徒挾持，先是從台北市松山區南京東路5段、寶清街口載歹徒去中研院，之後又轉往基隆，因歹徒認為運將不熟悉基隆路況，於是換手駕駛車輛，沿途還遭人追趕，在新北市瑞芳區、萬里區亂晃，直到隔日運將才得以報警，請求撤銷處分。

台北市交通裁決所抗辯，認為標示明顯，且經科學儀器取證，運將也確實有超速，計程車公司的說法沒有根據，請求駁回訴訟。

法官認為，雖然調閱監視器畫面後，並沒有發現運將所描述的載客情形，也無法證明計程車確實遭到挾持，但運將確實有到警局備案，從一般人到警局報案的經驗來看，目的都在於尋求警方協助，很少人會惡意誣指他人，況且若謊報恐吃上誣告罪嫌，因此可排除運將謊報的可能，計程車確實有可能被狹持，故撤銷罰單，可上訴。

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關鍵字：計程車,挾持,超速,歹徒

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