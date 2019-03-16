Uber條款吵不完！計程車怒轟租賃車業「小三嗆正宮」　擬4月中抗爭

▲計程車先前繞行行政院，抗議交通部放行uber與租賃車合作。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

Uber條款爭議未解！台灣計程車產業發展聯盟怒批，交通部公路總局在接見與Uber合作的非法營業小客車租賃業代表後，竟在完全未經法制審查程序下，一天內火速將Uber提出的汽車運輸業管理規則第99條之一修正草案，增列丁種租賃業一案（Uber就地合法條款）呈送交通部。計程車業狠嗆此舉形同鼓勵「違法壓制合法，小三嗆正宮」，將號召更多合法業者於4月中旬上街抗爭。

交通部先前預告修訂「Uber條款」，內容限制與資訊平台合作的租賃業不得巡迴攬客、計費必須以1小時為起租時數等規定，引發小客車租賃車業不滿。日前相關業者代表也與公路總局進行會議溝通，小客車租賃公會全聯會要求交通部應修正《汽車運輸業管理規則》第99條之2，增訂「丁種小客車租賃業」（Uber就地合法條款），將現行「小客車租賃業附代僱駕駛」及結合科技創新平台的業者在運管規則中予以正名，達到減緩修法所引發對產業的衝擊。

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對此，台灣計程車產業發展聯盟發出聲明稿怒批，Uber漠視自身非法營業行為及所造成的社會問題，以及政府早已為其修法開放合法網約車（多元化計程車）業務的善意，卻仍不斷製造輿論企圖壓迫政府，行徑形同「小三嗆正宮」的惡劣行為。

▲針對租賃車業提案增新業種幫Uber解套，計程車業怒嗆惡劣行徑如同小三嗆正宮。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

計程車業怒批，若政府持續放任，並幫Uber疊床架屋修法，將破壞分業營運原則，若讓Uber就地合法，無異鼓勵大家規避法令、逃避公共責任，將使所有合法守法的人反彈。計程車業對此表達強烈反對，若納入修法，將結合更多合法業者於4月中旬共同上街，訴求「支持合法，打擊非法」、「反對非法小三高調嗆合法正宮」、「政府應帶頭守法」。

汽駕工會副理事長鄭力嘉表示，台灣Uber與少數租賃車公司違法跨業的行為，影響到不僅止於計程車業，包括其他多數未與Uber合作的租賃車業及代僱駕駛也同樣受到衝擊。他說，公路總局若被少數非法業者綁架，讓合法業者的聲音被掩蓋又同受汙名化，非常不公平！

▲計程車業反對「Uber就地合法條款」，若交通部真要納入修法，4月中旬將再上街頭抗爭。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

計程車產業發展聯盟最後也表示，計程車產業內部近期已有共識與政府攜手提升計程車服務品質，朝向建立全面性評鑑、強化專業教育訓練、承擔社會福利運輸責任及強化淘汰機制等方向辦理，也獲得蔡英文總統的支持。

但公路總局與少數非法租賃車業者的荒唐主張已讓合法業者產生疑慮，交通部應清楚說明立場，杜絕Uber現行「假租賃、真載客」的惡質違法行為，要求Uber在符合客運業法規、公平競爭的公共利益的前提下合法營運，共同增進合法客運業品質，營造保護公共利益、業者公平競爭及乘客更有保障的三贏局面。