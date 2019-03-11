1月來台旅客人次公布！陸客成長9.27%、日韓客雙下滑　觀光局說原因

▲1月份來台旅客人次公布，整體較去年同期小跌0.53%。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

交通部觀光局日前公布最新來台旅客人次數據，1月來台旅客總計86萬7711人次，整體相較去年同期小跌0.53%，其中，陸客在去年9月連續下跌後回升，逆勢成長9.27%；日本、韓國旅客則雙雙下滑9.71%及9.57%。觀光局分析，主要是每年1、2月會卡到春節連假，由於國人出遊多，會排擠他國來台旅遊的機位，陸客部分則是由於大陸大學生已放寒假，因此來台自由行人次才有提升。

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▲陸客來台人次1月份成長9.27%。（圖／記者張一中攝）

根據觀光局統計數據，1月來台旅客總計86萬7711人次，整體相較去年同期小跌0.53%。陸客來台人次達23萬8906人次，相較去年同期的21萬8648人次，成長9.27%；日本、韓國旅客部分，則分別下滑9.71%、9.57%，罕見雙降。

對此，觀光局分析，歷年來1、2月來台旅客人次都會受到春節連假有所變動，有人次挪移的觀光現象。以日韓來說，由於寒假、春節假期是國人出國高峰期，再加上今年國人出國到日本、韓國的人次分別成長13.5%、15.7%，機位有限情況下，因而排擠到他國來台的機位，導致來台人次下滑。

不過，觀光局目前掌握，1月份下滑的日韓星馬來台旅客人次，在2月份都將回升，強調要拿1、2月份數據一起看，數據才不會失真。

▲1月份來台旅客人次統計。（圖／翻攝自觀光局官網）

在陸客市場部分，觀光局指出，由於大陸大學生1月下旬開始放寒假，來台自由行人次有所提升，而1月份農曆年也是陸客來台旅客旺季，所以1月陸客來台人次因而成長。

1月份統計中，俄羅斯來台人次去年同期僅來台646人次，今年則成長至1027人次，成長58.98%，觀光局說，因為俄羅斯地理位置跟大陸接近，對台灣友善度也高，觀光局去年開始針對俄羅斯開始辦踩線團，目前看來行銷效應有所成效。

至於1月份香港、澳門來台旅客下降，主因則是港澳在經濟不佳影響下，出國意願低，再加上港珠澳大橋開通，部分遊客會轉移至大陸進行短程旅遊。