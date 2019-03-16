女運將地獄59秒「竟是熟客幹的」　警重兵緝狼嚴防「私刑正義」

記者李忠憲／台中報導

女計程車司機小庭（化名）遭男乘客摸胸、親吻性騷事件越演越烈！警方16日朝強制猥褻罪主動偵辦，除已受理女司機報案外，也已聯繫上陳姓色大叔，查出陳嫌是熟客，將通知他擇日到案說明。警方表示，2人雖有私下和解，但此案屬非告訴乃論，全案在事證完備後，將依法送辦。

網友匿名私訊「爆料公社」表示，嶺東科技大學附近有女司機遭客人性騷擾，過程不斷哭喊「不要」最後身心受創報案，目前尚未有更進一步相關訊息，不過畫面傳出後，立刻引起網友公憤，直呼「女生跑夜班車真的太危險了！真的人渣，垃圾」。

影片中，一名女司機疑遭中年男乘客強行性騷擾甚至摸胸。女司機過程不斷哭喊「我不要阿，不要，不要……」，但男子不斷勸說，「好啦好啦，對不起，對不起啦，那親一下」強逼已經哭慘的女司機親他，「（妳）親我（妳）才會原諒我」。

「不要，不要……」女司機聲音顫抖，及著想趕快脫身「我要走了」，但男子還得逞後竟笑說「對不起啦」、「我包包都斷了」。爆料網友說，「女司機被乘客性騷擾！該名女子嚴重身心受創，已報案。」

▲台中驚傳女司機遭強摸！顫抖崩潰喊「不要～」地獄59秒影片 網怒肉搜。（圖／翻攝爆料公社）

網友對大叔惡行感到令人髮指，除肉搜發現應該是某從事房地產仲介的陳姓男子，更有人15日深夜發動前往「找人」，打算給予私刑正義，但未找到他。另外，有自稱陳男友人的網友轉述，陳男已賠對方2千元。網友對於這種惡行十分噁心、惡劣，應該「拖山上處理」，甚至「直接抓起來鞭刑」。

第五警分局經勘驗影片，確認地點在北屯區東光路、太原路口，認定男子已涉犯強制猥褻、性騷擾防治法等罪嫌，除已聯繫小庭，完成報案手續外，也通知到陳姓涉嫌人擇日到分局說明。

警方表示，陳男涉嫌摸胸、親吻、摸大腿，恐涉及強制猥褻。據悉，陳男事後曾拿錢給小庭，想要和解，但強制猥褻屬非告訴乃論之罪，即使私了警方也得介入偵辦。待完成陳男筆錄後，將依法送辦。

【更多新聞】

►影／地獄59秒影片現場曝光！女運將在北屯區被強摸 警調監視器緝狼

►帶嫩女友上金錢豹回家再續攤 她醉喊：「不要弄我」仍被硬上

►金錢豹酒女為幫男友開店 慘遭灌醉撿屍...渣男嗆：妳有要我戴套

