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影／地獄59秒影片現場曝光！女運將在北屯區被強摸　警調監視器緝狼　

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記者李忠憲／台中報導

網友匿名爆料，一名女計程車司機在台中市疑似在車內遭中年大叔性騷擾，影片內女司機過程不斷哭喊「我不要阿，不要，不要……」，影片一出，網友一片撻伐，直呼「令人髮指」並持續肉搜。警方表示，目前已積極追查，並呼籲被害人趕緊報案，才能將色狼繩之以法。

▲▼台中驚傳女司機遭強摸！顫抖崩潰喊「不要～」地獄59秒影片　網怒肉搜。（圖／翻攝爆料公社）

▲台中驚傳女司機遭強摸！顫抖崩潰喊「不要～」地獄59秒影片　網怒肉搜。（圖／翻攝爆料公社）

網友匿名私訊「爆料公社」表示，台中嶺東科技大學附近有女司機遭客人性騷擾，過程不斷哭喊「不要」最後身心受創報案，目前尚未有更進一步相關訊息，不過畫面傳出後，立刻引起網友公憤，直呼「女生跑夜班車真的太危險了！真的人渣，垃圾」。

「爆料公社」15日晚間po影片，表示收到網友私信爆料，內容是一名女司機15日凌晨0點6分左右，疑似遭中年男乘客強行性騷擾甚至摸胸。女司機過程不斷哭喊「我不要阿，不要，不要……」，但男子不斷勸說，「好啦好啦，對不起，對不起啦，那親一下」強逼已經哭慘的女司機親他，「（妳）親我（妳）才會原諒我」。

「不要，不要……」女司機聲音顫抖，及著想趕快脫身「我要走了」，但男子還得逞後竟笑說「對不起啦」、「我包包都斷了」。爆料網友說，「女司機被乘客性騷擾！該名女子嚴重身心受創，已報案。」目前尚未查到相關報案。

▲▼台中驚傳女司機遭強摸！顫抖崩潰喊「不要～」地獄59秒影片　網怒肉搜。（圖／翻攝爆料公社）

▲台中驚傳女司機遭強摸！顫抖崩潰喊「不要～」地獄59秒影片　網怒肉搜。（圖／翻攝爆料公社）

網友對大叔惡行感到令人髮指，除肉搜發現應該是某從事房地產仲介的陳姓男子，更有人15日深夜發動前往「找人」，打算給予私刑正義，但未找到他。另外，有自稱陳男友人的網友轉述，陳男已賠對方2千元。網友對於這種惡行十分噁心、惡劣，應該「拖山上處理」，甚至「直接抓起來鞭刑」。

台中市警方得知後積極了解，經比對影片確認地點不是在嶺東科大，而是北屯區東光路、太原路口。

警方表示，性騷擾案件屬告訴乃論，警方除已先積極調查相關事證，也呼籲被害女司機勇於出面報案提告。警方將全力找到該名男子到案說明，依法嚴辦。

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關鍵字：性騷擾,計程車,小黃,女司機,台中,第五分局

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