新一波冷氣團來了！越晚越冷最低溫探12°C　吳德榮曝「轉乾回溫時間」

▲鋒面通過後，新一波大陸冷氣團接力影響，北部、東北部周一晚間至周二清晨最冷，低溫下探12度。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

受到鋒面影響，10日各地仍容易有陣雨甚至雷雨，西半部及東北部並有局部大雨發生的機率。在鋒面通過後大陸冷氣團也隨之南下，北台灣氣溫一路下滑，上午前氣溫還有17、18度，到了晚上之後將降至14、15度，最冷時刻則落在周一晚上至周二清晨，北部空曠地區最低溫下探12度。氣象專家吳德榮指出，根據最新模式模擬顯示，周一白天會有陽光，不至於有冷的感覺，周二白天更是舒適的，各地晴時多雲。

氣象局預報員林定宜表示，目前鋒面已逐漸通過，今天北部白天雨勢趨緩，降雨時間減少，但鋒面尾巴還在南部，因此中南部還是會有短暫陣雨，晚上後整體雨勢就會緩和下來。

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▲鋒面尾巴還在南部，氣象局估到了晚上，整體雨勢就會緩和下來。（圖／中央氣象局）

不過，在鋒面通過後，隨即有新一波大陸冷氣團南下，北部、東北部越晚越冷，其中最冷時段落在周一晚上到周二清晨，北部低溫下探13、14度，沿海空曠地區更僅有12、13度，中部低溫則約15、16度，但整體來說，不會像上一波那麼冷。

到了周三晚上，又有一波鋒面接近，周四鋒面通過時，北部、東半部再轉雨，各地降雨機率也會提高；周五則又有一波東北季風增強，但目前預報還沒到達大陸冷氣團等級，屆時，北部及東北部天氣較涼，其他地方早晚亦涼。

▲10日清晨截至5時累積雨量圖（左圖）顯示，各地有雨，中部以北較明顯，尤其在桃竹苗山區及中部山區。5時紅外線衛星雲圖（右圖）顯示，鋒面由日本南方海面向西南延伸至南台灣，鋒面後厚實雲系一波接一波通過台灣上空。（圖／翻攝自「三立準氣象·老大洩天機」專欄）

氣象專家吳德榮10日在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，最新（9日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，10日至11日清晨，鋒面及「大陸冷氣團」再南下，北台灣氣溫降、天氣再轉濕冷，其他地區也略轉冷；今夜明晨台北市將降至14度左右、空曠地區12度左右。

另外，最新模式模擬也顯示，明日白天起西半部轉乾，山區及花東仍有局部短暫雨；周二（12日）各地為晴時多雲。明日白天有陽光，不至於有冷的感覺，周二白天更是舒適的。

▲鋒面影響將結束，周一白天起西半部轉乾，山區及花東仍有局部短暫雨 。（圖／記者湯興漢攝）

但周二清晨，因強「輻射冷卻」作用，氣溫降得很低，日夜溫差很大，周一晚至周二清晨的預報低溫，雖仍符合「大陸冷氣團」的定義（台北市≦14度、空曠地區更低），但是影響時間短暫，也不會像過去5天以來，「春寒雨若泉」的天氣，那麼令人感覺不適。

吳德榮說，周三（13日）中層雲略增、仍有陽光，白天舒適早晚微冷；午後山區及東半部有局部短暫雨的機率。周四（14日）至周五（15日）清晨鋒面接近及通過，但其結構鬆散，各地雲量多，有局部短暫降雨。

周五（15日）白天起東北季風影響，氣溫略降，北海岸、東半部有局部短暫雨，其他地區天氣好轉。周六（16日）東北季風減弱，氣溫略升，各地多雲時晴，東半部有局部短暫雨的機率。