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淡水人哭了！淡江大橋主橋動土　113年底完工可省25分鐘車程

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▲▼淡江大橋主橋段舉行動土典禮，總統蔡英文到場參與。（圖／記者曹悅華攝）

▲淡江大橋主橋段今舉行動土典禮。（圖／記者曹悅華攝）

記者曹悅華／新北報導

今（14）日舉行「淡江大橋及其連絡道路第三標（主橋段）動土典禮」，總統蔡英文、新北市長侯友宜、交通部次長黃玉霖、公路總局局長陳彥伯出席，預計113年完工通車，可省25分鐘車程。

蔡英文表示，今天是歷史的一天，淡江大橋動土典禮有兩個意義，一是在地的橋，連結淡水跟八里，可節省約半小時車程，讓交通更為順暢，第二是它也是國際的橋，有助於在地觀光旅遊發展，中央地方一起聯手，希望能夠如期完工。

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▲▼淡江大橋主橋段舉行動土典禮，總統蔡英文到場參與。。（圖／記者劉亮亨攝）

▲淡江大橋主橋段舉行動土典禮，總統蔡英文到場參與。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼淡江大橋主橋段舉行動土典禮，總統蔡英文到場參與。（圖／記者曹悅華攝）

▲總統蔡英文到場參與並提到該橋通車後兩大意義。（圖／記者曹悅華攝）

侯友宜致詞時表示，今天真的是個非常開心的日子，等20幾年，新北市民期待的淡江大橋，流標了那麼多次，終於見證中央跟地方攜手合作，鍥而不捨，終於有一條交通、經濟、安全、觀光的大橋落成，「這是我們的未來，我們所有人的夢想」，他提到這幾個月來，一直強調要造一條人本又安全又能讓更多人愛上淡江大橋最美的觀景，盼了好久終於要完成。

侯友宜提到，中央出3分之2，地方出了3分之1，等於新北市府出了80億，雖然負擔很重，但很值得。他回憶，新北市長上任的時候，就認為旁邊有宜蘭、桃園跟新竹基隆，要積極跟別人建設，「淡江大橋就是這樣來的」，誓言造就北台灣最閃亮的大橋，他最後也喊話「民國113年只要我有機會（指當新北市長），我還會一直在這個地方」。

陳彥伯在簡報時提到，淡江大橋模擬12處淡水河畔觀賞夕陽之景點，充分融合橋與淡水夕照，以後將會成為以後熱門打卡點，「不僅美、好還安全」，強調該工程兼顧濕地生態；開通後先採公車專用道，未來不排除成為輕軌路線之一，能縮短淡水、八里兩地產業活動及通勤距離，他也相信2040天之後「淡水人會哭了」，為身為淡水人而感到驕傲，期待迎接通車來臨的時刻。

黃玉霖說，淡江大橋是淡水接西濱最後一哩路，是個非常重要的里程碑，提到蔡英文幾乎每個月都在關心這個進度，完成後可以串連台北港跟基隆港，在海運時代的來臨，它的角色顯得更為重要，「這麼美的橋還是工程美學的典範」，感謝整個施工團隊。

▲▼淡江大橋主橋段舉行動土典禮，總統蔡英文到場參與。。（圖／記者劉亮亨攝）

▲淡江大橋主橋段舉行動土典禮，總統蔡英文到場參與。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼淡江大橋。（圖／公路總局提供）

▲淡江大橋預計113年完成。（圖／公路總局提供）

據公路總局提供資料，淡江大橋總經費新台幣211.94億元，共分3標執行，第1標（臨港大道段）已於105年底順利完工，第2標（引橋段）包含八里端引橋及淡水端沙崙路底的車行箱涵，目前施工進度符合預期，第3標（主橋段）預計113年底完工通車。

第3標工程採國際競圖，由中興工程顧問股份有限公司、德國理安公司（Leonhardt, Andra und Partner VBI AG）與英國札哈·哈蒂建築師事務所的團隊共同設計，主橋塔高211公尺，主跨距450公尺，為全世界最大的單塔不對稱斜張橋。橋型設計不僅兼顧生態環境，更融合淡水夕照，對於促進在地觀光具有相當效益。

淡江大橋歷經7次流標，終於確定總工期68個月，預計於113年底竣工，未來全線通車後，將可大幅縮短淡水、八里兩地間的車行時間，淡水與八里間旅次不需再繞行關渡大橋，可縮短約15公里路程，節省約25分鐘車程。並可紓緩台2線竹圍路段及關渡大橋30％交通量，有效提昇該路段的道路服務水準，使淡海新市鎮聯外交通，及北部濱海公路系統更趨便捷完善，促進商業發展及提高就業機會，提昇八里及淡水地區居民的居住及生活品質。

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關鍵字：淡江大橋,主橋段,淡水河,動土典禮,蔡英文,侯友宜,交通部,公路總局,陳彥伯

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