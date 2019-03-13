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追雪注意！合歡山路段入夜後恐結冰　公總宣布18時起「預警性封路」

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▲▼武嶺至合歡山路段下雪路面結冰。（圖／交通部）

▲合歡山路段入夜後路面恐結冰，公路總局宣布台14甲線18k~41k（翠峰至大禹嶺）自18時起實施預警性封路。（圖／資料照／交通部）

記者賴文萱／台北報導

合歡山路段13日下午起突然下起冰霰，不少民眾興奮想追雪！依據中央氣象局最新氣象情資，合歡山高山路段入夜後溫度持續下探，3,000公尺以上路面結冰機率大，考量用路人車安全，公路總局宣布省道台14甲線18k~41k（翠峰至大禹嶺）路段將自晚間18時起至14日7時實施道路預警性封閉。

公路總局埔里段段長黃陳全指出，今天13時30分至14時之間，合歡山路段突然下起冰霰接近冰雹，當時約有1到2公分厚，因為是突發狀況，追雪的車輛不多，車流正常。公路總局已先針對14甲29K到33K（昆陽到遊客中心路段）實施加掛雪鍊通行措施。

請繼續往下閱讀...

▲▼合歡山下雪。（圖／網友唐克壇提供）

▲▼合歡山路段下午突降冰霰，不少網友興奮想追雪。（圖／網友唐克壇提供）

▲▼合歡山下雪。（圖／網友唐克壇提供）

但根據氣象局最新情資，合歡山高山路段入夜溫度將持續下探，3,000公尺以上路面結冰機率大，考量用路人車安全，省道台14甲線18k~41k（翠峰至大禹嶺）路段將自13日18時起至14日7時實施道路預警性封閉。

至於何時開放？公路總局表示，將視翌日天候及道路狀況後再決定是否開放通行或限加掛雪鏈車輛通行，道路封閉期間造成用路人不便敬請見諒。公路總局也呼籲，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供的最新交通管制、防災資訊。

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關鍵字：合歡山,冰霰,下雪,公路總局,合歡山封路

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