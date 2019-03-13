轟交部設法讓人民違法！租賃車業喊撤回Uber條款　醞釀清明節前抗爭

▲租賃車不滿交通部預告修正Uber條款，要求撤回修法，否則清明節前將上街抗爭。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

交通部上月預告修正「汽車運輸業管理規則第103條之1」（Uber條款），內容限制與資訊平台合作的租賃業不得巡迴攬客、計費必須以1小時為起租時數等規定，引發租賃車業不滿。對此，公路總局14日將邀集租賃車業者開會，業者主張要交通部撤回修法，若開會後得不到善意回應，清明節前或後將號召上千輛租賃車及司機上街抗爭，捍衛租賃車業權益。

針對交通部預告修正Uber條款，公路總局14日將邀集租賃車業開會溝通，租賃車業也找來六都理事長及省聯合會，總共13人一起跟公路總局開會。中華民國小客車租賃商業同業公會全國聯合會理事長林建良指出，租賃車業都是依照相關法規合法經營，政府現在應該做的是鬆綁法規、活絡產業，不該是去設法，讓原本合法經營的業者變違法，因此租賃車業會主張「要求交通部撤回運管規則103條之1修法」。

請繼續往下閱讀...

▲租賃車業不滿交部預告修正Uber條款，要求交通部撤回修法，讓租賃車跟計程車可以做良性競爭。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

林建良說，目前全台租賃車共有17萬輛，公司有1300多家，經營的態樣分成長租、短租、代僱駕駛等，如果交通部執意修法，影響到的並非只是跟資訊平台合作的租賃車，因為無法經營的租賃車勢必會改變營業態樣，進而影響到整個租賃車產業，因此絕對會反對到底。

租賃車業呼籲，交通部應該讓租賃車跟計程車業站在同等地位做良性競爭，這樣才可造福社會大眾，達成消費者、租賃車、計程車、政府四贏的結果，提升對於乘客的服務品質。

林建良強調，會議中將要求交通部在期限內給出明確的答案，若仍無獲得具體回應，在清明節前或後，一定會號召上千輛租賃車及駕駛上街頭抗爭，捍衛租賃車業權益。