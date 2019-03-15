租賃車業喊清明前抗爭！15日送「Uber條款修改版」給交部　限1週內回應

▲小客車租賃業不排除在清明前發動大規模抗爭。（圖／記者周書羽攝）

記者曹悅華／台北報導

針對交通部預告修正Uber條款，公路總局14日邀集租賃車業開會溝通，會後業者透露，有看到局長陳彥伯善意「態度」，15日將送「Uber條款修改版」給交通部，希望1週內有善意「回應」，否則不排除在清明前號召上千輛租賃車及駕駛上街頭抗爭。

中華民國小客車租賃商業同業公會全國聯合會理事長林建良稍早向《ETtoday新聞雲》記者表示，14日會議由公路總局局長陳彥伯親自主持，會議在18:30左右結束，共18名業者代表提出運管規則103條之1（Uber條款）能做修改，將之放在99條之1，且希望多加「丁種」，讓資訊平台業者能夠被分類在裡面。

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▲小客車租賃業者15日會把修改好的版本（指Uber條款）送交交通部。（圖／記者周書羽攝）

林建良進一步指出，15日會把修改好版本（指Uber條款）送交交通部，希望在1週內能夠得到善意回應，若沒有得到，不排除在清明前號召上千輛租賃車及駕駛上街頭抗爭，而他也強調，這個抗爭絕對會是合法申請，不會貿然行動。

林建良也透露，還會請立委提案修改公路法，將9大運輸擴大成10大運輸，讓小客車租賃業、計程車服務業、多元化計程車等能夠在平等地位，一起做良性競爭，以提升乘客乘車品質。

交通部上月預告修正「汽車運輸業管理規則第103條之1」（Uber條款），內容限制與資訊平台合作的租賃業不得巡迴攬客、計費必須以1小時為起租時數等規定，引發租賃車業不滿，預告不排除發動大型抗爭以表達訴求。