普悠瑪案究責！林佳龍令「要重懲台鐵前局長」　最終懲處最快下周出爐

▲交通部長林佳龍下令一定要重懲台鐵三任前局長，為普悠瑪翻覆事故負起責任。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

普悠瑪號新馬翻覆事故至今事隔將近5個月，根據最新行政事故調查報告，在究責部分，前三任台鐵局長僅記大過，且負責採購的前局長范植谷竟還繼續擔任中國驗船公司董事長，交通部長林佳龍對此直指「我心情很難過，事實上是沒有是非了」。交通部15日下午再度召開相關會議，但尚無結論，交部次長王國材說，因需再了解時任局長的責任，下星期會再開會。

交通部針對普悠瑪新馬出軌翻覆案進行究責，但懲處中，針對前三任台鐵局長（范植谷、周永暉、鹿潔身）謹記大過，負責採購的范植谷至今仍擔任驗船中心董事長，林佳龍日前直言，對社會來說，並沒有檢討改進，「心情很難過，事實上是沒有是非了」。

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▲普悠瑪事故發生至今，台鐵前局長范植谷仍擔任中國驗船公司董事長，引發爭議。（圖／桃園市政府提供）

對此，交通部下午再開行政責任檢討會議，但會議尚無結論。據知情人士指出，交通部長林佳龍雖沒有參與會議，但對於懲處案，他話說得很重，要求一定要加重懲處，因為從列車及ATP採購到驗收等，引發後續這一連串嚴重的事故，局長不能推卸責任給下屬，要對督導不周的疏失負起責任。

負責主持會議的交通部次長王國材表示，針對車輛採購（ATP沒連缐）、ATP隔離遠端監視系統之發包、驗收，需再詳細了解時任局長的責任，預計下周擇期再開會。據了解，目前主要懲處案主要卡關在公務人員懲處必須要有很明確具體的事由，以及要有對應適用的條文，否則受懲處者只要提申訴，懲處就被駁回，目前交通部也要求相關同仁儘速將局長責任與事故責任具體連結起來，才能祭出懲處。