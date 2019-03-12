台南市房屋稅惹眾怒　千名「房衫軍」市府怒嗆黃偉哲

▲千名怒氣沖天的鄉親，3月12日上午組成「房衫軍」在市議會國民黨團書記長蔡育輝等議員率領下，前往永華市政中心抗議。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市房屋稅今年確定續漲81％，議會國民黨團狠批市長黃偉哲「違背競選凍漲諾言」，兩場議會專案報告根本是屁，千名怒氣沖天的鄉親，3月12日上午組成「房衫軍」在市議會國民黨團書記長蔡育輝等議員率領下，前往永華市政中心抗議，民眾怒嗆市長黃偉哲出面，因黃偉哲公出，由副市長許育典出面接受陳情。

312抗議房屋稅的上千名「房衫軍」12日上午10時許，由台南市議會國民黨團書記長蔡育輝、顧問高思博，率領議員林美燕、蔡淑惠、張世賢、李鎮國、盧崑福、王家貞、許至椿、曾培雅、李中岑、洪玉鳳等多位議員代表身穿黃衣、頭綁抗議黃巾帶領下，前往台南市政府永華市政中心抗議，台南市警四分局長蔡進閱，也率領大批警力在場維持序，蔡分局長向民眾喊話，這次集會遊行是有經過申請合法的活動，但請鄉親能理性表達訴求。

抗議民眾怒嗆黃偉哲市長給民眾一個交代，不然揚言衝進去市政府內找人，藍營議員除安撫民眾，並由10多名議員親自進入市府要「邀請」黃偉哲市長出來面對民眾，接下民眾陳情書。但因黃偉哲市長人公出在楠西趕不回來，請副市長許育典代表出面接受陳情，並向民眾說明。

許育典副市長向抗議民眾說明指出，3月19日市府會召開審議委員會，屆時會將民眾的陳情訴求的議題列入討論，許育典強調市長十分重視民眾的權益與訴求，只要市府能做的，都會去做。

由於抗議民眾群情激憤，高喊「沒誠意」等，不斷打提供許副市長說話，最後由藍營議員緩頰，要求許副市長代青市府接下陳情書，並在審查委員會中給市民一個合理的交代，才在上午10時30分左右，結束抗爭行動。

據台南市議會國民黨團指出，前台南市長賴清德長期置民意於不顧，房屋稅違法54％、65％、81％連3年暴漲並回溯15年，台南市政府市庫分別因此挹注14億、16億和今年確定要徵收的81％，18億會入台南市庫，這些年來，國民黨團聆聽選民心聲，不斷召開記者會反映民意，還協尋執政黨裝聾作啞不幫鄉親出頭的議員，之前更多次帶民眾上街頭抗議，ㄚ霸的新潮流政府硬是一意孤行。

台南市議會國民黨團表示，鄉親們原來寄望選前承諾會凍漲房屋稅的黃偉哲能說話算話，誰知，台南市長黃偉哲在台南市議會兩次臨時會的房屋稅專案報告中推諉說，不是他不信守選舉承諾，而是依法今年81％房屋稅不能凍漲，若他凍漲會因為違法而被抓去關，台南市政府新聞處也發布新聞說好消息，明年會降稅同步，民意在他們眼裡算甚麼？

國民黨團氣憤的表示，台北柯文哲在選前深刻感受漲房屋稅的壓力，所以他選前降1.6％，連任後又再降0.6％，同樣是直轄市同樣的法令，為什麼台北能降房屋稅，台南就會抓去關，台南市長黃偉哲擺明是在呼弄鄉親，台南人真的那麼好欺侮嗎？所以率房衫軍前進市府抗議並遞交抗議書，用行動讓黃偉哲面對積怨已深的民意。