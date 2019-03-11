獨／通知前往輕生現場…信義分局警驚見「地址是我家」！碩士兒上吊亡

▲蔡姓員警被通知前往輕生現場，但卻赫然發現地址就是自己家，且死者還是自己的親兒。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪、黃彥傑、莊智勝／台北報導

前往輕生現場，竟是見愛子最後一面！台北市信義區吳興街一處公寓11日晚間驚傳輕生案。警方表示，就讀東華大學研究所碩士班的蔡姓男子（24歲）在住處上吊輕生，當救護人員到場時已經明顯死亡；而死者蔡男的父親還是信義分局警備隊警員，當得知輕生案現場的死者竟是自己親兒時，蔡員悲痛欲絕，難過到說不出話來。

家屬向警方供稱，就讀碩士班的蔡男日前曾經透露課業壓力很大，且心情也為此低落；11日上午，蔡男自東部校區下課後返家休息，自此未再外出，直到晚間才被人發現上吊身亡。

警方指出，蔡男的父親是信義分局警備隊警員，晚間被通知前往尋短現場，赫然發現地址竟然就是自己家，且死者還是自己的兒子，萬萬沒想到此行竟然是見親兒最後一面，當下內心悲痛萬分；信義分局警備隊長得知後，已緊急前往探視、慰問家屬。

警方調閱住處周遭監視器畫面，並未發現可疑人士出入，初判並無外力入侵，排除他殺，研判應為自殺案件，12日將會同刑事進行相驗。

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