張庭瑚犁田畫面曝光！　機車噴飛狂竄火花爆摔「臉破相縫4針」

突發中心／台北報導

新生代男星張庭瑚主演的《愛情白皮書》剛開播，沒想到就傳出負面新聞，他2月21日和友人慶生後，竟騎機車酒駕結果自摔，不僅臉破相也因此缺席新戲首映會，而當時的酒測值還高達0.43，而日前自摔的監視器畫面也隨之曝光，不僅機車噴飛冒出火花，安全帽也飛到馬路中央，場面相當驚悚。

▲張庭瑚酒駕畫面曝光。（圖／組合圖／記者黃彥傑攝、記者柳名耕翻攝，下同）

整起事故發生在2月21日凌晨，當時張庭瑚因為生日和朋友到KTV唱歌慶生，過程中又喝了兩杯紅酒助興，當時有坐計程車回家，不過後來又接到朋友電話，因此騎機車出門，怎料卻因此自摔，而他不僅因此全身遭受到輕微擦傷，就連臉都因此摔破，還到醫院縫了4針，還因此缺席了首映會。

據了解，7日首映會當天粉絲就知道張庭瑚因為車禍犁田受傷缺席，但當時並未說明意外發生原因，如今被爆其實是因為酒駕自摔令人意外，而他12日戴著口罩現身時，右臉眼睛下方還貼著紗布，一句話也沒有說，由友人陪同進入士林地檢署。

此外，張庭瑚稍早在友人的陪同下離開士林地檢署，過程中一樣不發一語，臉色看起來相當憔悴。

▲▼張庭瑚不發一語離開士林地檢署。（圖／記者黃彥傑攝）

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