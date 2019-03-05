台南市新添高樓消防新利器　最新雲梯消防車可升高30公尺

▲台南市消防局斥資2700萬元採購1輛最新30公尺尖端屈折雲梯消防車，市長黃偉哲與眾多幼兒園學童，一同參與啟動儀式，並校閱雲梯升梯及射水操作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應台南市東區商業大樓林立及住宅區人口稠密情況所需，強化東區火災搶救能力，消防局斥資2700萬元採購1輛最新30公尺尖端屈折雲梯消防車，市長黃偉哲前往消防局第七大隊東門分隊，與眾多幼兒園學童，一同參與啟動儀式，並校閱雲梯升梯及射水操作。

市長黃偉哲表示，因為都市發展，高樓大廈越來越多，30的雲梯車大概是10層樓，加上水柱可以到12、13樓。黃偉哲指出，平均每1年接到119的救護大概有9萬7千件，平均1天大概20多件，期盼市府雖然有最好的消防和救護設備，市民也要有消防意識，希望不要用到這些設備，表示沒有災害發生，這是大家努力的目標。

黃偉哲也進一步表示，台南市已經有16部30公尺的雲梯車，這輛雲梯車事實上價值不斐，在財政並不充裕的情況下，為了市民的生命財產安全，市府還是勉力購置新型設備。黃偉哲稱許台南有全台灣最多的義消隊員，以及最勇敢的警消同仁，所以要有最好的設備，來讓救災搶險的工作得以順利進行，並期盼新的年度裡購置更多的消防器材與救護車輛，保障市民朋友們的安全。

消防局表示，該雲梯車是由歐洲德國「盧森堡」公司設計、製造生產，具有三高特點，即適用高樓層、高科技、高效率排除障礙的三種特性。籃架載重量達5百公斤，可一次運送多人，且雲梯在60秒內就能完成支架舉昇到最高位置，縮短人員及災害搶救時效。

此外，該雲梯車的雲梯系統與腳架系統各有傾斜地形角度7度（合計角度14度）仍持續操作的能力，有利於傾斜地形展開多功能救援，而即使在寬度9.5公尺的巷道，也能將人員安全救援到地面，更有利狹小巷弄救災使用，未來將配置於台南市消防局第七大隊東門分隊。消防局進一步表示，2019年編列預算汰舊換新30公尺雲梯消防車1輛、水箱消防車2輛及救助器材車2輛計5輛，希望進而提升大台南地區救災品質。