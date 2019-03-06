台南消防車執勤途中發生車禍　機車騎士送醫不治

▲台南市消防局六大隊公園分隊消防車，執行車禍救助途中，與機車發生車禍，24歲機車騎士傷重送醫不治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局六大隊公園分隊消防車，執行車禍救助途中，與機車發生車禍，24歲機車騎士傷重送醫不治，初步調查案發時消防車有依規定開啟警報器、警示燈，肇事原因及相關責任由警方調查處理中。

台南市消防局公園分隊消防車，3月6日8時57分接獲指揮中心派遣「北區小東路與東光路二段交叉路口車禍救護脫困」任務，途中並依規定開啟警報器、警示燈，於9時4分行經東豐路與勝利路口時，與一部機車發生車禍肇事。

現場駕駛及隨車人員立即下車評估騎士生命徵象及給予CPR急救處置，並以無線電回報指揮中心增派人員前來救護及送至成大醫院急救，另指派其它車輛繼續趕往救助地點支援車禍脫困，相關肇事人員則停留現場待員警前來協助處理。

119指揮中心接獲回報後立即派第六大隊、分隊及業務單位至現場協助處理，並由大隊帶領分隊人員趕往醫院探視，惟機車士在上午10時10分經急救乃宣告不治。初步調查24歲古姓男大生當時正要騎車去上課，未料發生車禍摔車，當場失去生命跡象，送往成大醫院急救仍重不治。

台南市消防局在第一時間由副局長召集相關單位幹部，立即召開「公務車輛交通事故善後處理小組」會議，並由各處理小組進行後續相關善後事宜。消防局局長李明峯深為痛心，要求全力協助家屬處理善後，消防局會負起責任。