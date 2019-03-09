陸籍新住民　歡喜成立台南市鳳之韻旗袍會

▲一群熱愛旗袍、嫁來台灣的大陸籍新住民，成立「台南市鳳之韻旗袍會」，成立之後將以公益性表演為出發。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一群熱愛旗袍、嫁來台灣的大陸籍新住民於3月9日成立「台南市鳳之韻旗袍會」，成立之後將以公益性表演為出發，並以協會的力量，讓在台的大陸籍新住民更有凝聚力，讓團結的力量，幫助在台有需要幫助的大陸籍姐妹，首任協會理事長由韋三元獲選出。

台南市鳳之韻旗袍會理事長韋三元表示，去年上旬，由一群熱愛旗袍的姐妹提議穿著旗袍並表演舞蹈等，由於2018年7月邀請同是來自大陸的舞蹈老師張楠，張莉及史文琪三位老師指導姐妹走秀及各種舞蹈表演，陸續共有 一百多位參與走秀及舞蹈的練習，並於2018年9月16日辦理成果展及並成立「鳳之韻」旗袍表演團隊。

韋三元說，表演團隊成立之後，積極參與各類公益表演活動，並參與全台新住民舞蹈表演，獲得社會一致好評，市議會副議長林炳利對此團隊也可以贊許並鼓勵成立協會，以協會的力量做更多的事。

韋三元說，經多位熱心的姐妹積極的籌畫及運作，目前共有 78位參與協會，未來「鳳之韻」旗袍表演團隊附在協會裡，並運用協會的力量，舉辦各項課程、活動，讓各姐妹學習與成長。