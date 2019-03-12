台南「房衫軍」抗爭　高思博：市府能調漲就能凍漲別推卸責任

▲高思博陪同上千名「房衫軍」，走上街頭向市府抗議房屋稅調漲不合理，高思博籲請市長黃偉哲，去年選後承諾稅和凍漲，就應該兌現諾言。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

高思博3月12日陪同上千名「房衫軍」，走上街頭前往台南市政府，奮力衝破警方防線，集體向市府抗議房屋稅調漲不合理，高思博籲請市長黃偉哲，去年選後承諾稅和凍漲，就應該兌現諾言。

由於黃偉哲市長日前宣布因財政部不同意變動已調漲的房屋稅稅款，且今年稅款仍按照原案調漲至81%，引發各界的嘩然，台南市議會國民黨團發起於12日遊行向市府抗議黃市長言而無信，獲得上千位民眾和受害納稅人的響應，身穿印製著「房衫軍不回溯、要凍漲」的黃色T恤，上午10時自市議會出發抗議。

高思博在出發前發言公開談話指出，去年黃偉哲在市長選前和選後都表示房屋稅要凍漲，就不應該將退稅和凍漲的責任推卸給財政部，所以引發民怨，人民上街抗議完全有理。

遊行隊伍高舉「賴清德過河拆橋、鴨霸政府百姓受苦、凍漲房屋稅、政府搶錢」等抗議字牌，國民黨籍市議員們沿途高喊高偉哲「踹共」，出來面對；警方在永華路側數十餘名警力組成人牆，阻擋去路，引發民眾的憤怒，迅速衝破防守線，無奈警方市府封鎖大門，大家無法再挺進，由市議員代表進入市府協商。

最後由副市長許育典負責接受陳情書，許育典表明3月19日將召開不動產評議委員會會議，討論如何處理房屋稅。高思博與國民黨黨籍議員表示，會議必須作成108年房屋稅凍漲，以及取消追溯15年的決議，黨團也樂於提供任何法律協助。若無法達成目標，一定會再發動市民向市政府表達不滿。