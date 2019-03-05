盧崑福率觀光城攤商陳情　黃偉哲允諾給生機

▲大台南觀光城100多個攤商及自治會會長謝進興為了生計，向市長黃偉哲陳情，要求若該商場建物沒安全疑慮，盼黃偉哲市長能給予攤商們一條活路，黃偉哲也善意回應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因逐漸沒落而遭市府將強制收回的大台南觀光城，100多個攤商及自治會會長謝進興為了生計，3月5日下午在市議員盧崑福帶領下，到市府向市長黃偉哲陳情，盧崑福議員要求若該商場建物沒安全疑慮，盼黃偉哲市長能給予攤商們一條活路。

黃偉哲市長給予善意回應有條件同意，允諾先暫緩訴訟，再請技師公會出面鑑定該建物安全結構，若沒問題，攤商可繼續營業，市府也會不定期在走道上辦活動活絡商機，讓觀光城成為台南新景點。

在前台南市長蘇南成時闢建的大台南觀光城，其地下是溝渠箱涵，總計規劃186攤，當年因市府極力促銷，曾風光一時，不過歷經多次的改朝換代，市府卻以該商場興建在箱涵上不符合規定為由，屢次要求收回該地上物承租權，並請攤商遷移，但攤商無法接受，前台南市長賴清德時代，乃以法律途徑要強制收回承租權，法院人員並預計在今年的3月7日現場勘查，讓攤商人心惶惶。

為尋求生機，100多位攤商及大台南觀光城自治會長謝進興，在盧崑福議員帶領下，專程到市府向市長黃偉哲陳情，希望黃偉哲市長能體恤攤商生計，給他們一條活路，不要趕他們走。

盧崑福議員表示，市府當初要趕走攤商的理由是有安全疑慮，希望市府能請技師公會出面鑑定，若該建物沒有安全疑慮，攤商還能在當地營業，且市府要協助辦活動，活絡商圈。

自治會長謝進興與攤商們表示，觀光城商店街是水泥建物而非臨時鐵皮屋，他們也都是合法的業者，當初都是花了90幾萬元跟市府承租，因觀光城發展，才帶動周邊社區繁榮發展，現在卻以老舊有安全疑慮要拆掉，令人情何以堪？而且政府完全沒有輔導，只是一紙公文就停止租約，還以訴訟迫使攤商遷離，希望市長黃偉哲能體諒他們的困境，讓他們繼續在該地營業。

對盧崑福議員的建議及攤商們的訴求，黃偉哲市長也給予善意回應，他說大台南觀光城的建物因為蓋在箱涵上，外界有安全疑慮，市府會先暫停現前的法律訴訟程序，再商請技師工會派員到現場鑑定建物，建築安全沒有問題，攤商可繼續在該處繼續做生意，市府也會配合不定期在觀光城的中間走道辦活動，活絡商機，希望該觀光城能成為台南新景點，攤商們對黃偉哲市長的善意回應非常高興，一再地表達感謝。