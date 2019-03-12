被酸星國「高雄專區」演很大　韓國瑜怒曝「被下架」真相

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜2月間出訪星馬，與新加坡2家超市簽訂了1億元農產品訂單，其中一間更特別設置「高雄首選」專區，專門販售高雄蜜棗等農產品，沒想到韓國瑜後腳才走，不到2個星期就傳出專區撤了的消息，有臉書粉絲專頁就諷刺：「又是演戲？」韓國瑜受訪時回應，農產品是被購買一空，而非下架，面對酸言酸語「非常厭煩」。

▲高雄市長韓國瑜針對外傳新加坡超市將「高雄首選」蔬果專區撤掉回應。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜2月出訪星馬，積極推廣高雄農產品，與當地超市「FairPrice」及「昇菘」各簽下3年合約，共1億元的農產品訂單。當時有民眾在臉書粉絲專頁上分享超市內「高雄首選」的蔬果專區，但才過2個星期，臉書粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」便貼出另一張照片指出，「韓國瑜去新加坡高調宣傳自己賣蔬果，但韓國瑜剛走，蔬果就撤了」，諷刺「 又是演戲？」

▲先前有網友PO出「高雄首選」蔬果專區，海報上更有韓國瑜圖樣配上一隻柴犬，相當俏皮。（組圖／翻攝自Facebook／韓國瑜後援會）

PO文曝光後，不少網友紛紛留言狂酸，「演完了，收工」、「花錢設櫃演一波有騙到就能收了」、「快閃店啦！你們這些人不懂啦」、「連POP海報都拆了」，但也有網友認為「這有什麼好奇怪的，超市層列促銷，不是都二個星期更換促銷商品嗎～全聯不是也都這樣(有那家超市層列商品都不更新的)...有...那就是你自己開的。自己開商店，商品永遠都是一樣的東西，一樣的價格，一樣的擺設(超市沒人這樣搞了)，重要的是他還有沒有在賣高雄農產，這才是重點」。

韓國瑜12日上午受訪時，針對下架的說法回應，這些都是酸言酸語、惡意批判，並表示非常訝異，直言農產品很快被消費者購買一空，日前新加坡才又下了訂單，要追加芭樂1400箱、蜜棗1450箱、木瓜200箱、鳳梨200箱，並於21日運抵新加坡，「怎麼可能被下架咧？」。韓國瑜更態度堅決，微怒地表示，「我們在新加坡明明賣得全壘打，一定要說我們東西被下架，太多這種無聊的語言在台灣天空轉來轉去，讓人覺得非常厭煩」。

另外，高雄市農業局也表示，高雄市水果是因為「在新加坡太受歡迎，不夠賣，才會韓市長剛走，只好暫撤專區，等待追加補貨」，非外傳的下架。

▲臉書粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」PO照大酸韓國瑜「又是演戲？」（圖／翻攝自Facebook／打馬悍將粉絲團）

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