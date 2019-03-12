不爽誤點3分鐘又沒聽到廣播　大叔咆哮列車長「跳針喊13次報警」

▲男對列車長咆哮，網看傻眼。（圖／東森新聞，下同）

地方中心／綜合報導

搭乘台鐵偶爾會遇到誤點的狀況，但有名男乘客8日不滿區間車誤點3分鐘，加上自己也沒有聽到任何廣播，又質疑為什麼列車每站都停，在車廂內對列車長大聲咆哮、理論，即使列車長耐心解釋，但他完全不加理會，不讓對方有說話空間，讓其他乘客受不了要求報警處理，未料他竟然大怒連環喊報警、報警、來你報警，次數多達13次。

網友將這段鬧事畫面PO上臉書不公開社團「爆料公社」，提到「大叔嗆列車長說什麼行車安全之類的，但是他根本沒受傷！只因為星期五下班時間火車誤點三分鐘！大叔下車前還跟旁邊的乘客說：『你們不用謝謝我啦！天下沒有無故掉下來的禮物』」讓她很納悶，到底幫大家什麼？許多人見狀後，也紛紛留言回應「自我感覺良好」、「機關槍的速度」，但也有人認為「先生語氣充滿了正義感，只是說話過於急躁，且用詞不夠精準，讓自己慷慨激昂的爭論處於下風」

這起事件發生在台鐵3227次區間車，從台中后里開到屏東潮州，從畫面中可見，男乘客不斷逼問列車長，「你有沒有任何一個廣播，告訴我們這邊車做什麼？沒有嘛！我沒有聽到嘛！」對方耐心回應，「不好意思該做的廣播我都有做，你需要我廣播什麼？我想請問一下，你需要聽到我廣播什麼呢？」

鬧事乘客一說，「第一告訴我...... 不用告訴我們為什麼要改道嗎？需不需要告訴我們為什麼，你沒有改道，然後為什麼要走這個每一站都要停，為什麼今天是這樣的情況，你班表上有沒有寫？」 但是列車長超無奈地說，「我沒有改道，每一站本來就要停呀，我們區間車本來每一站都要停呀。」

這時，男乘客卻說，「我知道啦！我40幾歲的人了啦！這些人（一旁其他乘客）還沒出生我就已經在坐火車了啦！我知道妳們每個都要讓，每個都要讓，每個都要讓，我先說每個都要讓的情況下，你們中間都不知道這樣幾點會到屏東嗎？不可能嘛，都108年，台鐵都這麼多年，中間都不能計算嗎？對不對？誤點3分鐘，前面我就不管了......」

面對男乘客連環轟炸，列車長完全插不上話，也沒辦法執行勤務，有其他乘客就看不下去，認為行車安全有點危險，要求要報警處理，但男乘客竟然跳針狂喊「來！你報警、報警報警、叫警察來」，其他乘客也說要求報警，而他就這樣連環喊報警，次數約有13次。

最後區間車停靠屏東站，鐵路警察上車把男乘客帶回分駐所詢問，才結束這場鬧劇。

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