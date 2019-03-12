MTV包廂爆SOD情節！堂哥脫褲愛撫　堂妹回「喔、不要」告性侵

▲女子指控堂哥U2電影館性侵，檢方認罪證不足不起訴。（圖／翻攝pixabay）

突發中心／台北報導

台北一名妙齡女子與堂哥相約KTV歡唱、看電影，事後卻控告對方性侵。堂哥到案後坦承有愛撫堂妹，但2人是兩情相悅，且妹妹當時還輕聲說「喔、不要」後，他便停手，並沒有違背對方意願。檢警後來調閱監視器畫面，發現2人進出都親密手牽手，還勾肩搭背貌似熱戀情侶，因此認定罪證不足不予以起訴。

根據不起訴書，2018年10月間女子堂哥邀約她到KTV歡唱，她原以為是一群人同歡，沒想到到場後竟只有她與堂哥2人，歡唱期間堂哥不斷的灌她喝酒，還趁機強吻她，結束後還帶她到U2電影館。在包廂內堂哥不但沒有安分看電影，還強脫她的褲子，甚至用手指侵入她的下體。

女子表示，當時她曾藉故上廁所離開包廂，但因皮包及手機仍遺留在內，又怕激怒堂哥，她只好乖乖回到包廂陪堂哥看完電影。事後她越想越不對，自己的堂哥竟然做出這種事，讓她無法原諒，便憤而提告堂哥性騷擾及強制性交等。

▲U2電影館成都店。示意圖非事發地點。（圖／翻攝Google map）

男子到案坦承在電影院時擁抱堂妹並愛撫她，但堅稱是兩情相悅，並沒有強逼對方。至於用手指侵入對方下體一事，男子則表示，當堂妹說「喔、不要」後，他便停手沒有繼續動作。

檢察官事後勘驗監視器畫面，發現2人進出KTV與電影館時，全程牽著手，男方還不時將手搭在女方肩上，且在電影館時，女方還一同選票，畫面看起來就像是一對熱戀中的情侶。

對此，女子辯稱，自己從KTV離開時略有醉意走路不穩，且意識模糊，才讓對方攙扶進入電影館，對此說法檢察官認為，如果女子遭性侵，應該是趁機逃跑或呼救，但她並沒有這樣做，還一起看完電影，加上少女處女膜沒有發現新傷痕，因此認為堂哥罪證不足不起訴。

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